EBA Tıklanma Sayısı Açıklandı: Rakamlar Şaşırtıcı
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EBA Tıklanma Sayısı Açıklandı: Rakamlar Şaşırtıcı

Milli Eğitim Bakanlığı, EBA tıklanma sayısı hakkında açıklamalar bulundu. MEB'in resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda EBA tıklanma sayısı duyuruldu.

EBA Tıklanma Sayısı Açıklandı: Rakamlar Şaşırtıcı
08.06.2020 17:48 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:51

Milli Eğitim Bakanlığı, EBA tıklanma sayısı hakkında açıklamalar bulundu. MEB'in resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda EBA tıklanma sayısı duyuruldu. EBA tıklanma sayısı ile dünyada en çok ziyaret edilen 6. eğitim sitesi oldu.

Sayılarla Uzaktan Eğitim: EBA Tıklanma Sayısı Kaç?

23 Mart – 05 Haziran 2020 tarihleri arasında EBA tıklanma sayısının 2.753.847.548 (2,7 Milyar) olduğu duyuruldu. EBA, Türkiye'de en çok ziyaret edilen 11. internet sitesi olurken dünyada en çok ziyaret edilen 6. eğitim sitesi oldu.

MEB, EBA Android uygulamasının 16.7 milyon indirme rakamına ulaştığını iOS uygulamasının ise 1.8 milyon indirme rakamına sahip olduğu bilgisini paylaştı. EBA'ya girişlerin yüzde 54'ünün mobil cihazlar üzerinden olduğu, yüzde 41'inin bilgisayar ve yüzde 5'inin de tablet üzerinden yapıldığı duyuruldu.

SAYILARLA UZAKTAN EĞİTİM

?? 23 Mart – 05 Haziran 2020

EBA

??2.753.847.548 (2,7 Milyar) Tıklanma

????‍??Türkiye'de En Çok Ziyaret Edilen 11. Web Sitesi

????‍??Dünyada En Çok Ziyaret Edilen 6. Web (Eğitim) Sitesi

??18.5 Milyon Kez İndirildi#TatilDeğilUzaktanEğitim pic.twitter.com/qBHWhytRru

— MEB (@tcmeb) June 8, 2020

Sizler EBA tıklanma sayısı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! EBA'nın Android ve iOS uygulamalarını hemen aşağıdan indirebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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