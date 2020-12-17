EBA şifresi ele geçirildi, derslere başkası girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

EBA şifresi ele geçirildi, derslere başkası girdi

17.12.2020 10:13 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:22
EBA şifresi ele geçirildi, derslere başkası girdi

Trabzon'da yaşayan bir öğrencinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) şifresi ele geçirilince, derslere başkası girerek sanal sınıf ortamında hakaret içerikli yazışmalar yaptığı belirtildi.

Trabzon'da yaşayan bir öğrencinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) şifresi ele geçirilince, derslere başkası girerek sanal sınıf ortamında hakaret içerikli yazışmalar yaptığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim amacıyla yürütülen EBA sistemini kullanmakta olan bir öğrencinin şifresi kimliği belirsiz bir şahıs tarafından ele geçirildi. Trabzon'da yaşayan öğrencinin şifresi ele geçirilince, EBA sistemindeki derslere onun adına girilerek sanal sınıf ortamında bulunanlara hakaret edildi.

Bunun üzerine öğrencinin velisi olan A.K. (45) çocuğunun şifresini ele geçirerek sanal sınıf ortamında hakarette bulunan şahıstan Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Adli soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Van'da 103 kilo 515 gram eroin maddesi ele geçirildi
Van'da 103 kilo 515 gram eroin maddesi ele geçirildi
124 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi
124 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 36,5 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 36,5 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Ruhsar Pekcan Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Uğur Yücel Serdar Ortaç Defne Samyeli
Spor Pierre Webo Çağdaş Atan Burak Yılmaz Kylian Mbappe Özgür Yankaya
Tüm Haberler Çocuk Milli İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: EBA şifresi ele geçirildi, derslere başkası girdi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 10:40:54. #1.15#
title