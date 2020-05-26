EBA'nın tıklanma sayısı 2 milyarı aştı
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EBA'nın tıklanma sayısı 2 milyarı aştı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) verilerine göre, uzaktan eğitimin adresi Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) ait web sitesinin tıklanma sayısı, 2 milyarı geçti.

EBA'nın tıklanma sayısı 2 milyarı aştı
26.05.2020 14:54 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:58

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) verilerine göre, uzaktan eğitimin adresi Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) ait web sitesinin tıklanma sayısı, 2 milyarı geçti.

MEB tarafından Twitter'dan 23 Mart-22 Mayıs'taki 'sayılarla uzaktan eğitim' verileri paylaşıldı. Buna göre, tıklanma sayısı 2 milyar 83 milyon 39 bin 353'e ulaşan 'http://www.eba.gov.tr', Türkiye'de en çok ziyaret edilen 11'inci web sitesi, dünyada ise en çok ziyaret edilen 6'ncı eğitim web sitesi oldu. EBA'nın mobil uygulamasını cep telefonlarına indirenlerin sayısı da 18,5 milyona yükseldi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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