EBA'nın şifresi velinin cebine gönderilecek
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı'na girişte internet altyapısında test çalışmaları yapıldığı için sorunlar olabildiğini belirterek, "Şifre almayan her öğrencinizin velisinin cep telefonuna çocuğuyla ilgili şifre gönderilecek" dedi.
21.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:54
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı'na girişte internet altyapısında test çalışmaları yapıldığı için sorunlar olabildiğini belirterek, "Şifre almayan her öğrencinizin velisinin cep telefonuna çocuğuyla ilgili şifre gönderilecek" dedi.
Kaynak: Dunya.com