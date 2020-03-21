EBA'nın şifresi velinin cebine gönderilecek Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı'na girişte internet altyapısında test çalışmaları yapıldığı için sorunlar olabildiğini belirterek, "Şifre almayan her öğrencinizin velisinin cep telefonuna çocuğuyla ilgili şifre gönderilecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı'na girişte internet altyapısında test çalışmaları yapıldığı için sorunlar olabildiğini belirterek, "Şifre almayan her öğrencinizin velisinin cep telefonuna çocuğuyla ilgili şifre gönderilecek" dedi. Kaynak: Dunya.com