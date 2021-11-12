EBA'nın Adalet Bölümü dersleri lisedeki radyo televizyon bölümünün stüdyosunda çekiliyor

BURSA'da Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo ve Televizyon Bölümü stüdyosunda, TRT EBA'nın Adalet Bölümü dersleri çekiliyor. Öğretmen ve öğrencilerin desteğiyle kaydedilip EBA TV'ye yüklenen dersler, uzaktan eğitim alan öğrencilerin derslerden geri kalmamasını da sağlıyor.

Osmangazi ilçesindeki Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Radyo ve Televizyon Bölümü öğrencileri, derslerini uygulamalı olarak görüyor. Televizyon stüdyosu, reji, radyo ünitesi, kurgu atölyesi gibi bölümleri bulunan okulda eğitim gören öğrenciler, televizyon programındaki gibi projelerini hazırlıyor. Canlı yayın ortamında haber sunup, çeşitli programlar yapan öğrenciler, sektörle lise sıralarında tanışıyor.

Radyo ve Televizyon Bölümü Öğretmeni Erhan Şen, "Pandemi süreci başladığında okulumuz 3 alanda çekim yaptı. Kendi okulumuz bünyesinde Adalet alanı, farklı bir okulda da Motor ve Mekanik alanının video çekimlerini yaparak 1,5 yıl boyunca sisteme yükledik. EBA TV üzerinden de o alanda öğrenim gören öğrenciler içeriğe ulaştı. Donanım olarak yeterli içeriğe sahibiz. Video kameralar, video kurgu programları, bilgisayarlar... Aynı zamanda öğrencilerimizin bu mesleğe gönül vermeleriyle birlikte onların da desteğini alarak çekim sürecini başarıyla tamamladık" ifadelerini kullandı.