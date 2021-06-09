Eba, 'İleri Teknolojiler' Temasıyla Gerçekleştirilen 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarında

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda YEĞİTEK standında öğrenci ve öğretmenleri ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda YEĞİTEK standında öğrenci ve öğretmenleri ziyaret etti. "İleri Teknolojiler" temasıyla gerçekleştirilen fuarda Milli Eğitim Bakanlığının da "EBA" markasıyla yer aldığını belirten Bakan Selçuk, "Dünyaya eğitimle ilgili yeni bir takım açılımları sağlamaya gayret ediyoruz. Türkiye'nin birikiminin burada olduğunu görüyorum. İnşallah buradan çok büyük motivasyonla çıkacak gençler büyük işlere imza atacaklar. " diye konuştu. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün standında EBA, TRT EBA, EBA Akademik Destek, EBA Android TV uygulamalarına ilişkin sunumlar yapıldı. Standda ziyaretçilere EBA Android TV üzerinden Canlı Ders de izlettirildi. 60 tablet üzerinden EBA'da yer alan içeriklerin sunumu yapıldı. TRT EBA TV tanıtım videoları kiosk cihazında gösterildi. Ayrıca Bilişimle Üretim Pilot Uygulaması kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların tanıtımı için de standda özel bir bölüm ayrıldı. 7. sınıf öğrencileri pilot uygulama kapsamında yaptıkları Akıllı Ev, Akıllı Sera, Akıllı Araba, Çiçeklerimi Suluyorum ve Akıllı Kuş Evi projelerini tanıttı. 12 Haziran'a kadar açık kalacak fuarda YEĞİTEK standında bulunan 3 boyutlu yazıcı ile üretim, basit düzeyde tasarım ve çıktı atölyeleri gerçekleştirilecek.

Kaynak: Habermetre