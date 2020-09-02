EBA destek noktaları faaliyete geçti
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EBA destek noktaları faaliyete geçti

Aydın'da, online eğitim olanağından yararlanamayan öğrencilere yönelik 30 ayrı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktası hizmete açıldı.

02.09.2020 18:16 | Son Güncelleme: 02.09.2020 18:21

Aydın'da, online eğitim olanağından yararlanamayan öğrencilere yönelik 30 ayrı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktası hizmete açıldı.

Efeler ilçesindeki Sosyal Bilimler Lisesinde oluşturulan EBA destek noktasının açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Okumuş, gazetecilere, eğitimin uzaktan yapıldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA'ya erişimini sağlamak için okul ve kurumlarda EBA destek noktası alanlarının oluşturulduğunu söyledi.

Pandemi sürecinde hiçbir öğrencinin uzaktan eğitimden mahrum kalmayacağını aktaran Okumuş, "Aydın'da fiilen hazır olan 30 adet EBA destek noktamız var. Önümüzdeki haftalarda bu sayıyı daha da artıracağız. Yaklaşık 900 civarında özel ve resmi kurumumuz var. Altyapısı olan bütün okullarımızda EBA destek noktalarını oluşturmak istiyoruz. Öğrencilerimiz istedikleri zaman gelip imkanlardan yararlanabilirler." dedi.

Açıklamaların ardından Okumuş, EBA üzerinden öğrencilere canlı olarak anlatılan dersleri takip etti.

EBA destek noktaları faaliyete geçti

Kaynak: AA

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