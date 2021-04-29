EBA Destek Aracı Taşova'da

Amasya'nın Taşova ilçesinde Gezici EBA Destek Noktası Aracı, köy okullarında internete erişemeyen veya zor erişen öğrencileri EBA ile buluşturuyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde Gezici EBA Destek Noktası Aracı, köy okullarında internete erişemeyen veya zor erişen öğrencileri EBA ile buluşturuyor.

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan mobil gezici EBA Destek aracı Taşova ilçesi Destek Köyü İlk-Ortaokuluna giderek öğrencilerin canlı derslerini takip etmelerini sağladı.

En kısa sürede hem okullara hem öğrencilere kavuşmayı arzu ettiklerini belirten Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, "Bakanlığımızın projeleri kapsamında EBA destek noktaları oluşturulmuştu. EBA Destek noktaları oluşturamadığımız veya öğrencilerimizin internet erişimin kısıtlı olduğu yerlere ise İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan EBA Destek araçları giderek öğrencilerin canlı derslere girmeleri sağlanıyor. Güzel uygulama olduğu görülmektedir. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde, her ne kadar yüz yüze eğitimin yerini tutmasa da Bakanlığımızın projeleri kapsamında öğrencilerimizin derslerinden uzak kalmaması için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. İnşallah en kısa sürede okullarımıza kavuşuruz." dedi.

Okulun 7. Sınıf öğrencisi Rümeysa Karakan, "Derslerimize girmekte zorlanıyorduk, EBA Destek Noktası sayesinde şimdi derslerimize daha kolay giriyoruz. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk