EBA Destek Aracı Taşova'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EBA Destek Aracı Taşova'da

EBA Destek Aracı Taşova'da
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Amasya'nın Taşova ilçesinde Gezici EBA Destek Noktası Aracı, köy okullarında internete erişemeyen veya zor erişen öğrencileri EBA ile buluşturuyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde Gezici EBA Destek Noktası Aracı, köy okullarında internete erişemeyen veya zor erişen öğrencileri EBA ile buluşturuyor.

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan mobil gezici EBA Destek aracı Taşova ilçesi Destek Köyü İlk-Ortaokuluna giderek öğrencilerin canlı derslerini takip etmelerini sağladı.

En kısa sürede hem okullara hem öğrencilere kavuşmayı arzu ettiklerini belirten Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, "Bakanlığımızın projeleri kapsamında EBA destek noktaları oluşturulmuştu. EBA Destek noktaları oluşturamadığımız veya öğrencilerimizin internet erişimin kısıtlı olduğu yerlere ise İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan EBA Destek araçları giderek öğrencilerin canlı derslere girmeleri sağlanıyor. Güzel uygulama olduğu görülmektedir. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde, her ne kadar yüz yüze eğitimin yerini tutmasa da Bakanlığımızın projeleri kapsamında öğrencilerimizin derslerinden uzak kalmaması için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. İnşallah en kısa sürede okullarımıza kavuşuruz." dedi.

Okulun 7. Sınıf öğrencisi Rümeysa Karakan, "Derslerimize girmekte zorlanıyorduk, EBA Destek Noktası sayesinde şimdi derslerimize daha kolay giriyoruz. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

Yumruk atıp ölüm tehditleri savurduğu sürücü, otomobilden inince motosikletli arkasına bakmadan kaçtı
Yumruk atıp ölüm tehditleri savurduğu sürücü, otomobilden inince motosikletli arkasına bakmadan kaçtı
Araçtaki şahsa küfürler ve yumruklar savuran motosikletli, sürücü otomobilden çıkınca arkasına bile bakmadan kaçtı
Araçtaki şahsa küfürler ve yumruklar savuran motosikletli, sürücü otomobilden çıkınca arkasına bile bakmadan kaçtı
Öğle vakti camiden çalınan kilimler, ekiplerin çalışması sonucu bulunarak yatsı namazına yetiştirildi
Öğle vakti camiden çalınan kilimler, ekiplerin çalışması sonucu bulunarak yatsı namazına yetiştirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Adnan Menderes Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ali Tandoğan Yılmaz Vural Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: EBA Destek Aracı Taşova'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 18:03:35. #1.14#

title