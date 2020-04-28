EBA Akademik Destek Sistemi'ni kullanan öğrenci sayısı 1 milyona yaklaştı
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EBA Akademik Destek Sistemi'ni kullanan öğrenci sayısı 1 milyona yaklaştı

Milli Eğitim Bakanlı Ziya Selçuk, 11. ve 12. sınıf öğrencilerine bu yıl ilk kez kullanıma açılan EBA Akademik Destek Sistemi'ni son bir ay içinde kullanan öğrenci sayısının 1 milyona yaklaştığını bildirdi.

EBA Akademik Destek Sistemi'ni kullanan öğrenci sayısı 1 milyona yaklaştı
28.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:48

Milli Eğitim Bakanlı Ziya Selçuk, 11. ve 12. sınıf öğrencilerine bu yıl ilk kez kullanıma açılan EBA Akademik Destek Sistemi'ni son bir ay içinde kullanan öğrenci sayısının 1 milyona yaklaştığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, yılın başında gençlere "Size ne lazım" diye sorduklarını ve EBA Akademik Destek Sistemi'ne bu şekilde yön çizdiklerini vurguladı.

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için büyük gayret sarf ettiklerine işaret eden Selçuk, "Elbette o zaman böyle bir salgın dönemiyle karşılaşabileceğimizi düşünmemiştik. Şu an içinde bulunduğumuz uzaktan eğitim koşullarında Akademik Destek Sistemi'ne olan ihtiyaç daha da arttı. Bir milyona yakın gencimizin gösterdiği ilgiden ve her gün sisteme kayıt yaptıran onlarca yeni öğrencimizin olmasından mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Canlı sınıflarda işlenen ders 650 bini aştı"

Akademik Destek Sistemi'nin yanı sıra EBA'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve YKS'ye hazırlık yapan 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin tamamına sundukları canlı ders uygulamasının da her geçen gün daha fazla kullanıldığını bildiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin kendi öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla çevirim içi ders yaptıkları EBA Canlı Sınıf uygulamasında 13 Nisan 2020'den itibaren, ilk 15 günde işlenen ders sayısı 650 bini aştı. Bu derslerin 150 bini ilk hafta yapılmıştı. Talep giderek yoğunlaştı. İkinci hafta 500 bin canlı ders yapıldı. Bunların yaklaşık 200 bini hafta sonunda işlendi."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzmanların EBA Kontrol Merkezi'nde 7 gün 24 saat daha fazla öğrenci ve öğretmene hizmet sunabilmek için çalıştıklarını belirterek, "Gelişen durumlara, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

YKS'ye hazırlanan gençlerin beğenisini kazandı

Yeni nesil sorular ve onlarca kaynak kitap barındıran, ayrıca öğrencilerin ihtiyacına göre akıllı yönlendirme sistemiyle hedeflerine ilerlemelerini sağlayan Akademik Destek Sistemi, gençlerin beğenisini kazandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihine ertelenen YKS'ye verimli şekilde hazırlanmak için son bir ay içerisinde sistemi kullanan 11 ve 12. sınıf öğrencisi sayısı 828 bin oldu.

Sistemde yapay zeka desteği ve akıllı öneri sistemi var

EBA Akademik Destek Sistemi'nde her öğrenci yapay zeka destekli sistem tarafından kendisi için önerilen çalışma stratejisi ile üniversite hedeflerine doğru ilerliyor. Sistem, öğrencilerin "sıfırdan çalış", "eksiklerini kapat" ve "sorulara yüklen" gibi farklı stratejiler seçmesine olanak sağlıyor.

Sistem, öğrenci tarafından hedeflenen bölümün puanı, puan türü, konuyla ilişkili ÖSYM'nin sorduğu soruların toplam sorulara oranı, öğrencinin bu ders ile ilişkili sınav bölümlerindeki net hedefleri gibi verilerle kişiye özel yol haritasını oluşturuyor. Öğrenciler, tüm konulara eşit zaman harcamak yerine, hedefe ulaşmak için önem vermeleri gereken konulara yönelebiliyorlar. Akıllı öneri sistemi de bulunan sistemde 240 binden fazla soru bulunuyor

Akademik Destek Sistemi, öğrencinin bir konuyu ne derinlikte kavradığını kestirmek için öğrencinin deneme sınavı soruları ve test soruları cevapları, soru zorluk parametreleri ve hangi sıra ile çözüldükleri analiz edilerek hedefleriyle karşılaştırılıyor. Bunun sonucunda sıradaki konunun önerilip önerilmeyeceğine yine sistem tarafından karar veriliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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