EBA, 7 gün 24 saat öğrencilerin kullanımına açıldı MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitim adresi Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA), öğrencilerin 7 gün 24 saat kullanımına açıldığını duyurdu.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitim adresi Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA), öğrencilerin 7 gün 24 saat kullanımına açıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "EBA artık tüm öğrencilerimiz için sınırsız. Okul öncesinden 7'nci sınıfa kadar tüm öğrencilerimiz, istedikleri zaman EBA'yı kullanabilecekler. 7 gün 24 saat bekliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA