EBA 31 Ağustos canlı yayın! İlkokul, ortaokul, lise dersi saat kaçta? EBA nedir? EBA nasıl kullanılır?
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EBA 31 Ağustos canlı yayın! İlkokul, ortaokul, lise dersi saat kaçta? EBA nedir? EBA nasıl kullanılır?

2020 2021 eğitim öğretim takvimi doğrultusunda uzaktan eğitim süreci 31 Ağustos'da başladı. EBA giriş nasıl yapılır? Canlı ders programı saat kaçta başladı?

EBA 31 Ağustos canlı yayın! İlkokul, ortaokul, lise dersi saat kaçta? EBA nedir? EBA nasıl kullanılır?
31.08.2020 13:42 | Son Güncelleme: 31.08.2020 13:45

Koronavirüs sebebiyle eğitime ara verilmiş ve online olarak devan edildi. 31 Ağustos tarihinde online eğitime tekrar başlandı ve öğrenciler bugün ilk canlı ders programına bağlandı.

EBA TV CANLI YAYIN DERSLERİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

31 Ağustos tarihinde başalyan uzaktan eğitim dersleri başladı. İlkokul kanalında saat 09:00-10:00, Ortaokul kanalında saat 09:00, Liseler için saat 09:00'da başladı.

CANLI DERS PROGRAMI NEREDEN İZLENİR?

EBA TV İlkokul HD 465. kanalda, EBA TV Ortaokul HD 466. kanalda, EBA TV Lise HD 467. kanalda yayına verilecektir. EBA TV İlkokul SD 932. kanalda, EBA TV Ortaokul SD 933. kanalda, EBA TV Lise SD 934. kanalda yayına verilecektir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK EBA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

"Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA canlı ders programımız da hazır. Detaylı bilgi için http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adreslerine başvurabilirsiniz."

"Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var."

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