EB Pau Lacq Orthez: 81-66

05.02.2020 23:55 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:56

SALON: TEKSÜT Kara Ali Acar Spor Salonu, Bandırma

HAKEMLER: Lorenzo Baldini (İtalya), Sergei Beliakov (Rusya), Goran Sljivic (Avusturya)

TEKSÜT BANDIRMA BK: Jaime Smith 9, Omar Prewitt 9, Furkan Haltalı, Rıdvan Öncel, Sadık Emir Kabaca, Erkan Yılmaz 7, Atakan Erdek 4, Şehmus Hazer 6, Tyler Kalinoski 12, Alperen Şengün 11, Emanuel Terry 13, Ian Hummer 10EB PAU LACQ ORTHEZ: Yohan Choupas 7, Leo Cavaliere 2, Ekene Ibekwe 5, Petr Cornelie 6, Cheikh Mbodj 13, Ronald Mbore 9, Digue Diawara 6, Justin Dentmon 13, Thibault Braquet 51'İNCİ PERİYOT: 28-11İLK YARI: 47-263'ÜNCÜ PERİYOT: 61-45

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 14'üncü ve son hafta maçında TEKSÜT Bandırma BK, Bandırma'da konuk ettiği Fransa temsilcisi EB Pau Lacq Orthez'i farklı mağlup etti ve grubunu dördüncü sırada tamamlayarak Son 16 Turu'na yükseldi.TEKSÜT Bandırma BK karşılaşmaya Jaime Smith, Tyler Kalinoski, Omar Prewitt, Ian Hummer ve Emanuel Terry beşi ile başladı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf Bandırma ekibi oldu. Yeşil-Beyazlılar hücumda Jaime Smith ve Ian Hummer ile sayılar bulunca 5'inci dakikayı 16-7 önde geçti. Kalan bölümde Omar Prewitt ve Alperen Şengün ile sayılar bulan Bandırma ekibi ilk çeyreği de 28-11 önde tamamladı.İkinci çeyreğe de iyi başlayan taraf TEKSÜT Bandırma BK oldu. Hücumda sayı bulmakta zorlanmayan Bandırma ekibi Ian Hummer ve Jaime Smith ile bulduğu sayılarla 15'inci dakikayı 38-18 önde geçti. Kalan bölümde yeşil-beyazlılar genç ve yerli oyuncuları ile oynarken, hücumlarda Alperen Şengün ve Atakan Erdek'in sayıları ile, soyunma odasına 47-26 önde girdi.İkinci yarıya hızlı başlayan taraf bu kez konuk ekip EB Pau Lacq Orthez oldu. Hücumda Emanuel Terry ve Alperen Şengün ile sayılar üreten Bandırma ekibi 25'inci dakikayı 50-33 önde geçti. Kalan bölümde savunmada ve hücumda istediği oyunu sergileyen TEKSÜT Bandırma BK, final çeyreğine de 61-45 önde girdi.

Final çeyreğine her iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. TEKSÜT Bandırma BK hücumda Alperen Şengün ve Emanuel Terry ile sayılar bulunca 35'inci dakikayı 67-57 önde geçti. Kalan bölümde hücumda ve savunmada istediği oyunu sergilemeye devam eden ev sahibi ekip, karşılaşmadan da 81-66 galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla yeşil-beyazlılar grubunu 4'üncü sırada tamamlayarak Son 16 Turu'na yükseldi.

Kaynak: DHA