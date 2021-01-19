EasyJet'in yaz rezervasyonu yüzde 250 arttı
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EasyJet'in yaz rezervasyonu yüzde 250 arttı

19.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:22
EasyJet'in yaz rezervasyonu yüzde 250 arttı

İngiliz hava yolu şirketi EasyJet, 2021 yılı yaz sezonu rezervasyonlarının bir önceki yıla göre yüzde 250 artış kaydettiğini bildirdi.

İngiliz hava yolu şirketi EasyJet, 2021 yılı yaz sezonu rezervasyonlarının bir önceki yıla göre yüzde 250 artış kaydettiğini bildirdi.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, sektörü etkileyen Kovid-19 kısıtlamalarının ilerleyen dönemde gevşetilmesine ilişkin beklentilerin arttığına vurgu yapılırken 2021 yaz sezonu için ektörel canlılıkla birlikte rezervasyonların önceki yıla kıyasla yüzde 250 arttığı bilgisine yer verildi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye değerlendirmede bulunan EasyJet Başkanı Johan Lundgren ise, "İnsanların tatile gidebilecekleri ilk fırsatta gideceklerini biliyoruz." ifadesini kullandı.

Lundgren halihazırda tatil rezervasyonları içerisinde en çok mayıs ayının tercih edildiğini kaydetti.

"Bazı müşterilerimizin yaz dönemi rezervasyonlarını şimdiden yapmış olmasından memnuniyet duyuyoruz." yorumunu yapan Lundgren, bu yılki rezervasyon artışının bir önceki yılı geride bıraktığını hatırlattı.

İngiltere'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı kampanyasının, seyahatlerin başlayabilmesi için kilit önemde olduğunun altını çizen Lundgren, tüketici güveninin yeniden artmasıyla hava yolu şirketlerinin uçuşlarını artırmaya hazır olduklarını kaydetti.

Alman turizm devi TUI'den 15 Ocak'ta yapılan açıklamada, İngiltere'de uygulanmaya başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılmalarının cesaret vermesiyle 50 yaş üstü İngiliz turistlerin tatil rezervasyonlarında artış görüldüğünü, en çok tercih edilen ülkeler arasında ise Türkiye'nin yer aldığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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