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EasyJet ağustosa kadar destinasyonların yüzde 75'ine yeniden uçacak

İngiliz hava yolu şirketi EasyJet, ağustos ayının sonuna kadar tüm destinasyonların yüzde 75'ine yeniden uçuşların yapılmasının planlandığını duyurdu.

EasyJet ağustosa kadar destinasyonların yüzde 75'ine yeniden uçacak
02.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:45

İngiliz hava yolu şirketi EasyJet, ağustos ayının sonuna kadar tüm destinasyonların yüzde 75'ine yeniden uçuşların yapılmasının planlandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, bu ay içerisinde kademeli olarak uçuşların yeniden başlayacağı ve ağustos ayının sonuna kadar koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde uçuş yapılan tüm destinasyonların yüzde 75'ine yeniden uçuş yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Öte yandan açıklamada günlük sefer sayılarının salgın öncesindeki döneme göre daha az olacağı belirtildi.

Maske takmak zorunlu olacak

EasyJet açıklamasında tüm uçuşlarda tüm yolcu ve kabin görevlilerinin maske takmasının zorunlu olacağı, yiyecek içecek servisinin ise yapılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Uçuşların sıklığı normalden daha az olacak. Bu şirketin temmuz ve eylül ayları arasındaki dönemde normal kapasitesinin yüzde 30'unda hizmet göstereceği anlamına geliyor." ifadelerine yer verildi.

Şirketin bugün ayrıca yaz dönemi uçuşları için kampanyalı fiyatlarını da açıklamasıyla İngiltere'deki FTSE-100 endeksinde hisseleri yüzde 2,75 yükseldi.

EasyJet, daha önce 15 Haziran tarihinde ağırlıklı olarak iç hat uçuşları olmak üzere bazı uçuşların başlatılacağını fakat 4 bin 500 kişinin işte çıkarılmasının planlandığını bildirmişti.

Daha önce Ryanair de temmuz ayı içerisinde uçuşlarının yüzde 40 seviyesinde normal uçuşlara geri dönülmesinin planlandığını duyurmuştu

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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