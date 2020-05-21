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EasyJet, 15 Haziran'da bazı hatlarda uçuş başlatma hazırlığında

İngiltere'nin önde gelen hava yolu şirketlerinde EasyJet 15 Haziran tarihinden itibaren bazı hatlarda uçuşlara yeniden başlanacağını duyurdu.

EasyJet, 15 Haziran'da bazı hatlarda uçuş başlatma hazırlığında
21.05.2020 13:52 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:52

İngiltere'nin önde gelen hava yolu şirketlerinde EasyJet 15 Haziran tarihinden itibaren bazı hatlarda uçuşlara yeniden başlanacağını duyurdu.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, 15 Haziran tarihinden itibaren bazı hatlarda uçuşlara yeniden başlanacağı, kabin memurlarının ve tüm yolcuların maske takmasının zorunlu hale getirileceği bildirildi.

Açıklamada, 15 Haziran'dan itibaren Londra'daki Gatwick havaalanından iç hatlarda Bristol, Birmingham, Liverpool, Newcastle, Edinburgh ve Belfast'a uçuşların yapılmasının planlandığı bildirildi.

Dış hatlarda ise sadece Fransa'nın Nice kentine uçuşun yapılmasının planlandığı belirtilen açıklamada, haftada tüm destinasyonlara 189 uçuşun gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Şirket açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen EasyJet Üst Yöneticisi Johan Lundgren ise, "Bunlar son derece dikkatlice planlanarak atılacak küçük adımlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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