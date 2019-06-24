EASO: AB'ye iltica başvuruları yüzde 10 azaldı
Avrupa İltica Destek Ajansı, Avrupa Birliğine iltica başvuralarının 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 10 azaldığını açıkladı.
Avrupa İltica Destek Ajansı, Avrupa Birliğine iltica başvuralarının 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 10 azaldığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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