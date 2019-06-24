EASO: AB'ye iltica başvuruları yüzde 10 azaldı

Avrupa İltica Destek Ajansı, Avrupa Birliğine iltica başvuralarının 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 10 azaldığını açıkladı.

EASO: AB'ye iltica başvuruları yüzde 10 azaldı

Avrupa İltica Destek Ajansı, Avrupa Birliğine iltica başvuralarının 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 10 azaldığını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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