EAGSL ilk mezunları Denizli'de buluşuyor

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak 1990 yılında Türkiye'nin 2. Güzel Sanatlar Lisesi olarak kurulan ve ilk mezunlarını 1994 yılında veren Eskişehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (EAGSL) mezunları Denizli'de açılacak karma sergide bir araya gelecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak 1990 yılında Türkiye'nin 2. Güzel Sanatlar Lisesi olarak kurulan ve ilk mezunlarını 1994 yılında veren Eskişehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (EAGSL) mezunları Denizli'de açılacak karma sergide bir araya gelecek.

Halen Tepebaşı'ndaki yerleşkesinde eğitim-öğretime devam ederken lisenin ilk mezunlar da ilk günkü heyecan ve sanat aşkı ile çalışmalarına devam ediyor. Gerek resim gerekse müzik bölümünde aldıkları eğitim ile sanat çalışmalarına ayrı ayrı illerde ve alanlarda devam eden o zamanın öğrencileri Denizli'de buluşacak. Okulun ilk mezunlarından Gamze Ünver ve gazeteci/fotoğraf sanatçısı Emre Türkmen'in çabaları ile Denizli'de de bir ilk olarak açılan 'Cumartesi Fotoğraf ve Sanat Atölyesi' bu anlamda Eskişehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nin ilk mezunlarını bir araya getirecek. Denizli'de 11 Mart 2021 Perşembe günü açılışı yapılacak olan karma sergi 2017 yılında ani bir şekilde yaşamını yitiren "Yeni dışa vurumcu" akımla tanınan usta ressam Enis Aktaş'a ithaf edildi. Sergi Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi 1587 Sokak Kuzdere İş Hanında saat 16.00'da açılacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı