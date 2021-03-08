EAGSL ilk mezunları Denizli'de buluşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

EAGSL ilk mezunları Denizli'de buluşuyor

08.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:07
EAGSL ilk mezunları Denizli'de buluşuyor

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak 1990 yılında Türkiye'nin 2. Güzel Sanatlar Lisesi olarak kurulan ve ilk mezunlarını 1994 yılında veren Eskişehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (EAGSL) mezunları Denizli'de açılacak karma sergide bir araya gelecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak 1990 yılında Türkiye'nin 2. Güzel Sanatlar Lisesi olarak kurulan ve ilk mezunlarını 1994 yılında veren Eskişehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (EAGSL) mezunları Denizli'de açılacak karma sergide bir araya gelecek.

Halen Tepebaşı'ndaki yerleşkesinde eğitim-öğretime devam ederken lisenin ilk mezunlar da ilk günkü heyecan ve sanat aşkı ile çalışmalarına devam ediyor. Gerek resim gerekse müzik bölümünde aldıkları eğitim ile sanat çalışmalarına ayrı ayrı illerde ve alanlarda devam eden o zamanın öğrencileri Denizli'de buluşacak. Okulun ilk mezunlarından Gamze Ünver ve gazeteci/fotoğraf sanatçısı Emre Türkmen'in çabaları ile Denizli'de de bir ilk olarak açılan 'Cumartesi Fotoğraf ve Sanat Atölyesi' bu anlamda Eskişehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nin ilk mezunlarını bir araya getirecek. Denizli'de 11 Mart 2021 Perşembe günü açılışı yapılacak olan karma sergi 2017 yılında ani bir şekilde yaşamını yitiren "Yeni dışa vurumcu" akımla tanınan usta ressam Enis Aktaş'a ithaf edildi. Sergi Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi 1587 Sokak Kuzdere İş Hanında saat 16.00'da açılacak. - ESKİŞEHİR

EAGSL ilk mezunları Denizli'de buluşuyor
EAGSL ilk mezunları Denizli'de buluşuyor
EAGSL ilk mezunları Denizli'de buluşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Soral Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Ali Şansalan Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: EAGSL ilk mezunları Denizli'de buluşuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 16:39:07. #1.15#
title