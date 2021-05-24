EAFF Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Belediyespor'da büyük gurur yaşanıyor
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EAFF Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Belediyespor'da büyük gurur yaşanıyor

EAFF Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Belediyespor'da büyük gurur yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi finalinde Legia Varşova'yı 3-1 yenerek şampiyon olan Şahinbey Belediyespor'da mutluluk ve gurur yaşanıyor.

Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi finalinde Legia Varşova'yı 3-1 yenerek şampiyon olan Şahinbey Belediyespor'da mutluluk ve gurur yaşanıyor.

Şahinbey Belediyespor Onursal Başkanı ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonluktan dolayı çok mutlu ve heyecanlı oldukları söyledi.

Kupayı Türkiye'ye armağan eden Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

"Çok mutluyuz. Hem kupayı aldığımız için hem de böylesi büyük bir organizasyon burada yapıldığı için. Son derece mutluyuz. Hem takım hem de organizasyon olarak çok iyi hazırlandık. Türk misafirperverliği gelen tüm takımlara en iyi şekilde göstermek için çok çaba, emek verdik. 3 gündür çok güzel maçlar oynandı, hepsi heyecanlıydı. Sonunda biz bu kupayı kazandık ve ilk defa Türkiye'ye getirmiş olduk. Bunun haklı gururu yaşıyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim."

Şahinbey Belediyespor Teknik Direktörü Halil İbrahim Köprülü de organizasyonda ülkelerin şampiyon takımlarının mücadele ettiğini belirtti.

Turnuvaya çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Köprülü, şunları kaydetti:

"Onlarla mücadele etmek keyif vericiydi. Grup maçlarını çok rahat oynadık. İyi ve kaliteli oyuncularımız var. Maçta geriye düştük ama çok çabuk geri döndük ve şampiyon olduk. Avrupa şampiyonu olduk ve kupa bizim şehrimizde, ülkemizde kaldı. Avrupa'nın en büyük kupasını şehrimize ve milletimize armağan ediyoruz. Buradaki organizasyon gerçekten mükemmeldi. Her detay düşünülmüş. Gerçekten örnek bir organizasyona ev sahipliği yaptık. İki başarı birden oldu yanı. Oyuncularıma ve bu şehrin yöneticilerine teşekkür ediyorum."

Rahmi Özcan: "İlçemizi, ilimizi ve ülkemizi mahcup etmedik"

Şahinbey Belediyespor'un kaptanı Rahmi Özcan ise takım olarak çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.

Sevinçlerinin tarif edilemez olduğunu belirten Özcan, duygularını şöyle anlattı:

"Kulüpler bazında yapılan en büyük turnuvada kupayı aldık. Çok sevinçliyiz. Biz çok inandığımız için hem mücadele ettik hem de ev sahipliği yaptık. İnancımızın zaferini aldık. Müthiş bir organizasyondu. Kulüpler tarihinde yapılmış belki en iyi organizasyondu. İlçemizi, ilimizi ve ülkemizi mahcup etmedik. İstanbul'da şampiyonlar ligi finali vardı, maalesef elimizden aldılar ama biz onu bugün aratmadığımızı düşünüyorum. Kupa, ülkemize ve gazi şehrimize armağan olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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Şahinbey Belediyespor, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu
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Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi finalinde Polonya ekibi Legia Varşova'yı 3-1 yenen Şahinbey Belediyespor, kupanın sahibi oldu.
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