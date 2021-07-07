EA, Yeni Bir Battle Pass Sisteminin Patentini Aldı

Electronic Arts, çok oyunculu oyunlarında ele aldığımız ödül sistemleri açısından bir değişiklik hazırlıyor gibi görünüyor.

, çok oyunculu oyunlarında ele aldığımız ödül sistemleri açısından bir değişiklik hazırlıyor gibi görünüyor. Şirket, bu mekanizmanın yeni bir çeşidinin patentini . Açıklamaya göre, oyunculara ödüllerini kişiselleştirmeleri için daha çok yol sunacak.

EA'in yeni Battle Pass sistemi, RPG oyunlarından bilinen beceri ağaçlarına benzer olacak. Bize tamamen farklı ödüller sunan birçok yol verilecek. Oyuncular, ilgilerini çeken yolları seçebilecek ve yalnızca ilgilerini çeken öğelerin kilidini açmaya odaklanabilecek. Ayrıca, kullanıcılar tamamen benzersiz ödül zincirleri oluşturarak ana yollar arasında hareket edebilecek.

Ek olarak, bazıları yalnızca belirli karakter sınıflarına veya belirli grupların üyelerine açık olacak. Bunun amacı muhtemelen oyuncuları oyun içi içeriğin kilidini açmaya daha fazla dahil etmek. Patentli çözüm, önceden belirlenmiş bir mevsimsel zorluk yerine çok daha kişiselleştirilmiş bir yaklaşıma izin verecek.

Oyuncular muhtemelen EA'nın Battle Pass patent açıklamalarının bu tür bir çözümün para kazanma özelliğinden bahsettiğini duymaktan mutlu olmayacak. Yolların bireysel aşamaları, örneğin yalnızca premium kullanıcılar için veya gerçek parayla sanal para birimi satın aldıktan sonra mevcut olacak gibi. Ancak şimdilik sistemin herhangi bir Electronic Arts oyununda tanıtılıp tanıtılmayacağını bilmiyoruz. Şirket, 2018'den beri bunun üzerinde çalışıyormuş, ancak bunun gelecekte mekanizmanın gerçek bir uygulamasına dönüşüp dönüşmeyeceği açıklanmadı.

Bakalım bu yeni Battle Pass sistemi gerçekten oyuncuların parasını daha çok sömürmek için mi olacak yoksa oyun dünyasında bir değişime yol açacak mı? Sizin düşünceleriniz neler? Yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Turkmmo