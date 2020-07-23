EA Sports'un efsanesi FIFA 21 kapak yüzünü tanıttı! Paris Saint-Germain'in yıldızı yeni kapak yüzü oldu
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EA Sports'un efsanesi FIFA 21 kapak yüzünü tanıttı! Paris Saint-Germain'in yıldızı yeni kapak yüzü oldu

FIFA 21 kapak yüzü kim oldu? FIFA 21 PS4 için uygun mu? FIFA 21 PS5 için uygun mu? FIFA 21 fiyatı ne kadar? FIFA 21 ön sipariş var mı? Kylian Mbappe kimdir? FIFA 21 sistem gereksinimleri neler? FIFA 21 çıkış tarihi ne zaman?

EA Sports'un efsanesi FIFA 21 kapak yüzünü tanıttı! Paris Saint-Germain'in yıldızı yeni kapak yüzü oldu
23.07.2020 16:55 | Son Güncelleme: 23.07.2020 16:59

EA Sports'un en çok oynanan oyunlarından olan FIFA 21, yeni kapak yüzünü tanıttı. Fransız futbolcu, Paris Saint-Germain'in forvet oyuncusu Kylian Mbappe kapak yüzü olarak tercih edildi.

Mbappe "FIFA'nın kapağında olmak benim için bir rüyamın gerçekleşmesi demek. Bondy'de geçirdiğim yıllardan Clairefontaine'e kadar her şey bir adımdı. Ancak FIFA kapak yüzü olmak başka bir olay. Bu şerefi paylaştığım futbolcularla aynı grupta olmaktan da onur duyuyorum." diyerek açıklama yaptı.

Önceki sene, Liverpool'un yıldız Virgil Van Dijk ve Real Madrid efsanesi Zinedine Zidane kapak yüzü olmuştu.

FIFA 21 ÇIKIŞ TARİHİ

6 Ekim itibari ile platformlarda oynanabilecek.

FIFA 21 PS4/ FIFA 21 PS5

FIFA 21, 6 Ekim'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için satışta olacak.

PlayStation 5 ve Xbox Series X sürümleri hakkında ayrıntılar henüz belli olmadı.

EA Sports'un efsanesi FIFA 21 kapak yüzünü tanıttı! Paris Saint-Germain'in yıldızı yeni kapak yüzü oldu

FIFA 21 FİYATI NE KADAR?

FIFA 21 ön sipariş fiyatı PS4 :

699,90 TL

FIFA 21 ön sipariş fiyatı XBOX:

699,90 TL

FIFA 21 PC ön sipariş

EA SPORTS™ FIFA 21 Standard Edition için ön sipariş : 419,99 TL

EA SPORTS™ FIFA 21 Champions Edition için ön sipariş : 559,99 TL

EA SPORTS™ FIFA 21 Ultimate Edition + Limited Time Bonus için ön sipariş : 599,99 TL

FIFA 21 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

FIFA 21 en düşük sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: 64-bit Windows 7/8.1/10

İşlemci (AMD): Athlon X4 880K 4 GHz

İşlemci (Intel): Core i3-6100 3.7 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı (AMD): Radeon HD 7850

Ekran kartı (NVIDIA): GeForce GTX 660

Depolama: 50 GB

FIFA 21 önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci (AMD): FX 8150 3.6 GHz

İşlemci (Intel): Core i5-3550 3.40 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı (AMD): Radeon R9 270x

Ekran kartı (NVIDIA): GeForce GTX 670

Depolama: 50 GB

KYLIAN MBAPPE KİMDİR?

1998 doğumlu yıldız oyuncu FIFA serilerinin kapağında yer alan en genç oyuncu olacak. Fransız futbolcu, Paris Saint-Germain'in forvet oyuncusudur. Dört kez Ligue 1 şampiyonu ve Golden Boy ödülü sahibidir.

EA Sports'un efsanesi FIFA 21 kapak yüzünü tanıttı! Paris Saint-Germain'in yıldızı yeni kapak yüzü oldu

21 yaşında olan oyuncu, Fransa milli takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğunu da tattı.

EA Sports Başkan Vekili ve Grup Genel Menajeri Cam Weber, "FIFA'nın geleceğine adına yeni nesil oyuncuların deneyimini en üst seviyede yaşatmak istiyoruz. Geleceğe doğru hazırlanırken, kapak sporcumuzun hem oyunumuzun geleceğini hem de bir bütün olarak futbolun geleceğini gerçekten değiştirebileceğini biliyoruz. Kylian, bu yıl hedeflediğimiz yeni nesil deneyimi temsil ediyor. FIFA'yı her yıl hazırlarken futbol kültürünü ilerletmeye olan bağlılığımızdan ödün vermiyoruz. Yeni oyunumuzu bir sonraki seviyeye taşımak için durmak bilmeyen arzuya sahibiz." dedi.

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