EA Sports, PGA Tour'un çıkışını erteledi

Ea Sports, golf oyununa geri dönüyor. Bu yılın başlarında, spor oyunu juggernaut resmen EA Sports PGA Tour EA Sports'un resmi golf dönüşü olarak piyasaya sürüleceğini duyurdu. EA'nı son şampiyonluğunun ardından HB studios ile 2K Sports golf oyun pazarına taşındı, ancak EA, bu yılın başlarında kendi PGA Tour franchise2ını 2022'de geri getireceğini açıkladı.

Şirket 2015'ten beri yeni bir PGA oyunu yayınlamasa da, EA Sports'un golf sahasında birçok geçmişi var. PGA Tour Golf2ün MS-DOS için 1990'da piyasaya sürülmesinden sonraki 25 yıl boyunca PGA Tour, EA'nın yıllık spor ünvanları arasında bir dayanak noktasıydı ve franchise tarihinin büyük bir kısmında profesyonel golcü Tiger Woods ile ortaklık yaptı.

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Şirket daha önce franchise2ın yaklaşan dönüşü için 2022 baharında iyimser bir çıkış tarihi vermiş olsa da EA Sports'tan yapılan son bir açıklama, hayranlarına yeni bir EA PGA Tour oyunu için çıkışını verdi.

2022, EA Sports'un birçok büyük franchise'ı için önemli bir değişim yılı olacak şekilde şekilleniyor.

EA Sports PGA Tour şu anda PS5 ve Xbox Series X/S için geliştiriliyor, ancak çıkış tarihi henüz onaylanmadı. PGA Tour serisinin geri dönüşüne, EA Sports'un futbol federasyonu ile sözleşme anlaşmazlığı yaşadığı son zamanlarda EA Sports FC adını markalaştığı için FIFA adı olmadan yeniden markalanmış bir şekilde futbol serisine eşlik edecektir.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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