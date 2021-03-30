EA Sports PGA Tour Duyuruldu
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EA Sports PGA Tour Duyuruldu

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EA Sports PGA Tour Duyuruldu

Electronic Arts yeni nesil golf oyununu duyurdu!

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Electronic Arts, şu anda geliştirilmekte olan yeni nesil golf oyunu EA Sports PGA Tour'u duyurdu.

EA Sports PGA Tour'da, golf hayranları sanal kariyerlerini inşa edebilecek ve The Players Championship, FedExCup Playoffs ve daha birçok etkinlik dahil olmak üzere PGA Tour'un manzaralarını, seslerini ve heyecanını deneyimleyebilecekler. Oyun ayrıca dünyanın en ünlü golf sahalarının çoğunu ve profesyonel golfün büyük isimlerini de içerecek.

EA Frostbite motoru üzerine inşa edilecek ve yeni nesil teknolojiden yararlanılacak. Electronic Arts tarafından yapılan açıklamada çarpıcı görseller, sürükleyici ortamlar ve dinamik bir oynanış sunacaklarını belirtmekteler.

Kaynak: Playerbros

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