EA Satın Alımından Sonra Codemasters'ta Peş Peşe Ayrılıklar!
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EA Satın Alımından Sonra Codemasters'ta Peş Peşe Ayrılıklar!

EA Satın Alımından Sonra Codemasters'ta Peş Peşe Ayrılıklar!
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Codemasters'ın Electronic Arts tarafından satın alınmasından altı aydan kısa bir süre sonra şirket, İngiliz geliştiricinin yönetiminden bazılarıyla yollarını ayırmayı planladığını duyurdu.

Codemasters'ın Electronic Arts tarafından satın alınmasından altı aydan kısa bir süre sonra şirket, İngiliz geliştiricinin yönetiminden bazılarıyla yollarını ayırmayı planladığını duyurdu. CEO Frank Sagnier ve CFO Rashi Varachia, ay sonunda yayıncıyla yollarını ayıracak.

Sagnier'in ayrılışı merak uyandırıyor çünkü Mayıs ayında Codemasters başkanı Electronic Arts ile çalışmaktan çok olumlu bahsetmişti. Ancak 'e gönderilen bir mesajda EA temsilcileri, bunun ani bir karar olmadığını belirtti. Sagnier ve Varachia'nın ayrılması başından beri planın bir parçasıydı. Codemasters'ın başına Clive Moody ve Jonathan Bunney geçecek. Ayrıca Ian Bell, Slightly Mad stüdyosunun başkanı olarak şirkette kalacak.

Electronic Arts'a göre Codemasters, şirketin kataloğundaki "sadece" başka bir stüdyo olmayacak. Yayıncı, İngiliz geliştiricinin hatırı sayılır bir özgürlüğün tadını çıkaracağına ve Sagnier'in belirttiği gibi "pazarlama kaslarının", platformların ve EA teknolojilerinin desteğinin geliştiricilerin yeni zirvelere çıkmasını sağlayacağına dair güvence verdi. Aynı zamanda, şirketin her yıl "yeni yarış deneyimleri" sunacağının da garantisini verdi.

Electronic Arts'ın Codemasters'ı satın almasının ardından ülkemizdeki oyuncular için en büyük değişim oyun fiyatları oldu. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde özel fiyatlandırma ile çıkış yapan şirketin oyunları, EA tarafından satın alındıktan sonra tamamen döviz kuruna göre fiyat ile çıkış yapmaya başladı. Özellikle F1 2021'in fiyatı 500 TL gibi fazlasıyla yüksek bir ücrete sahip. F1 2020'nin sadece 92 TL gibi bir fiyat ile çıkmış olduğunu da hatırlatalım.

Kaynak: Turkmmo

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