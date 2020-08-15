EA Play nedir? EA Play Live nedir? Origin Access ve EA Access EA Play adı altında birleşti
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EA Play nedir? EA Play Live nedir? Origin Access ve EA Access EA Play adı altında birleşti

Electronic Arts, Origin Access ve EA Access isimlerini EA Play adı altında birleştirdi. EA Access Steam'e EA Play Steam olarak geliyor. Origin Access nedir? EA Access nedir? EA Play ne zaman çıkacak? EA Play ne zaman çıkıyor? EA Play neler sunuyor?

EA Play nedir? EA Play Live nedir? Origin Access ve EA Access EA Play adı altında birleşti
15.08.2020 08:47 | Son Güncelleme: 15.08.2020 08:51

Electronic Arts, Steam'de yeni bir abonelik hizmeti başlatacak. Origin Access ve EA Access isimlerini de EA Play adı altında toplayacak olan EA, yeni hizmeti 18 Ağustos'ta sunacak. Ayrıca Origin Access Premier, EA Play Pro olarak adlandırılacak.

İki farklı hizmet sisteminin abonelik için tercih edilmeyeceğini fark eden EA, tek bir hizmete geçeceğini açıkladı. E3 konferansında EA Play'i sunan Electronic Arts, bundan sonra 'EA Play Live' ismiyle konferansta yer alacak. EA'in bu ismi 2020 içerisinde düzenlenen tüm dijital etkinliklerde kullandığını görmüştük. EA'in yeni abonelik hizmetinin uygun fiyatlı olması bu hizmetin oldukça başarılı bir hizmet olacağını gösteriyor.

ORIGIN ACCESS NEDİR? EA ACCESS NEDİR?

Temelde aynı servisi sunan Origin Access ve EA Access, PC ve konsol versiyonlarında farklı isimlere sahipti.

EA ACCESS STEAM'E EA PLAY STEAM OLARAK GELİYOR

EA Access, Steam ile anlaşmasında yeni bir abonelik sistemini duyurmuştu. Yıllık 65 TL olan abonelik ücreti ile çıkacak olan hizmetin adı EA Play olarak gelecek.

EA PLAY NEDİR? EA PLAY NELER SUNUYOR?

EA Play, EA Access ve Origin Access servislerinin birleştirilerek oluşturulmuş versiyonudur. EA Play, EA oyunları için vazgeçilmez adreslerden biridir. EA oyunlarına sahip olmak isteyenler için kullanışlı ve avantajlı bir platformdur. Ayrıca, en sevdiğiniz EA oyunlarından çok daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Abonelik ile birçok ödüle, özel denemeye ve indirime sahip olabilirsiniz.

Özel görevleri ve ödülleri, üyelere özel içerikleri, yeni oyunların erken erişimlerini ve en iyi oyunlardan oluşan kütüphaneye erişebilirsiniz.

Seçilmiş yeni oyunlar yayınlanmadan önce 10 saate kadar oynayabilirsiniz.

Electronic Arts'ın gözde serilerinden ve oyunlarından oluşan koleksiyona sınırsız erişimle daha fazla oyun oynayabilirsiniz.

Steam'deki oyun indirmeleri, Sezon Biletleri, Points paketleri ve DLC'ler gibi tüm dijital EA Alışverişlerinizde %10* indirim fırsatını yakalayabilirsiniz!

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EA PLAY NE ZAMAN ÇIKACAK?

18 Ağustos'ta tek isim altında toplanacak olan EA Play'in Steam'de de bu zamanda ulaşılabilir olması bekleniyor.

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