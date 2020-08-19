EA Play abonelik hizmeti Ağustos'ta Steam'e kesin geliyor | EA Play Steam fiyatı ne kadar?
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EA Play abonelik hizmeti Ağustos'ta Steam'e kesin geliyor | EA Play Steam fiyatı ne kadar?

Electronic Arts'ın video oyunu abonelik hizmeti olan EA Play, Ağustos'ta Steam'de hizmete başlıyor. Steam kullanıcılarına çeşitli seçilmiş EA oyunları için erken erişim sunuyor. Ea Play Steam üzerinde ne zaman ulaşılabilir olacak? EA Play neleri kapsar? EA Play oyunları neler? EA Play platformları neler? EA Play %10 indirim!

EA Play abonelik hizmeti Ağustos'ta Steam'e kesin geliyor | EA Play Steam fiyatı ne kadar?
19.08.2020 09:21 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:25

Electronic Arts ve Valve işbirliği ile çok yakında hizmet vermeye başlayacak olan EA Play aboneliği Steam sayfasında aktif edildi. Sık sorulan sorulara da yanıt veren EA Play, birçok fırsat sunuyor.

EA Access ve Origin Access olarak bilinen abonelik hizmeti olan EA Play olarak birleştirildi. Steam üzerinde resmi olarak Ağustos'ta ulaşılabilir olacak.

EA PLAY STEAM NE ZAMAN ULAŞILABİLİR OLACAK?

EA Play, 31 Ağustos itibari ile abonelik hizmetini açacak.

EA PLAY STEAM FİYATI

Ayda 12 TL olan abonelik yılda sadece 65 TL.

Daha fazlası için buraya tıklayın.

EA Play abonelik hizmeti Ağustos'ta Steam'e kesin geliyor | EA Play Steam fiyatı ne kadar?

EA PLAY NELERİ KAPSAR?

Özel görevleri ve ödülleri, üyelere özel içerikleri, yeni oyunların erken erişimlerini ve en iyi oyunlardan oluşan kütüphaneye erişebilirsiniz.

Seçilmiş yeni oyunlar yayınlanmadan önce 10 saate kadar oynayabilirsiniz.

Electronic Arts'ın gözde serilerinden ve oyunlarından oluşan koleksiyona sınırsız erişimle daha fazla oyun oynayabilirsiniz.

Steam'deki oyun indirmeleri, Sezon Biletleri, Points paketleri ve DLC'ler gibi tüm dijital EA Alışverişlerinizde %10* indirim fırsatını yakalayabilirsiniz!

EA Play abonelik hizmeti Ağustos'ta Steam'e kesin geliyor | EA Play Steam fiyatı ne kadar?

EA PLAY OYUNLARI

EA Play ile bazı oyunları ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Bunların en başında Battlefield, Need for Speed, Plants vs Zombies, Star Wars Battlefront ve daha birçok oyun bulunuyor. Öne çıkan oyunların dışında pek çok oyun sitede yer alıyor. Daha fazlası için siteyi ziyaret edebilirsiniz. Oyun seçenekleri için pek çok kategori de bulunuyor.

Titanfall 2

NFS Head Deluxe Edition

Star Wars: Battlefront II

Battlefield 4, 5

Sims 4

Mass Effect 2, 3

Dead Space

Sea of Solitude

FE

EA Play abonelik hizmeti Ağustos'ta Steam'e kesin geliyor | EA Play Steam fiyatı ne kadar?

EA PLAY OYUN DENEMESİ İLE OYUN OYNADIĞIMIZDA İLERLEME AKTARILACAK MI?

EA Play üyeleri seçilmiş yeni Electronic Arts oyunlarını yayınlanmadan önce sınırlı süreliğine indirip deneyebilir. EA Play üyeliğiyle EA'in en yeni ve en iyi oyunlarını ilk oynayan siz olacaksınız. Ayrıca oyunun demosunu değil, kendisini denediğiniz için ilerlemeniz aktarılacak ve böylece oyunu satın almaya karar verirseniz kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.

EA PLAY ERKEN ERİŞİM DÖNEMİ SONRASI OYUNLARI OYNAMAYA DEVAM EDEBİLİR MİYİM?

Erken erişim denemesi tamamlandıktan sonra oynamaya devam etmek istiyorsanız oyunu satın almanız gerekir.

EA PLAY PLATFORMLARI

EA Play, Origin.com ile PC'de, Xbox One'da ve PlayStation4'te mevcut.

EA PLAY %10 ÜYELİK İNDİRİMİ

Steam'deki tam sürüm oyunlar, Sezon Biletleri, Points paketleri ve DLC'ler gibi dijital EA Alışverişlerinizde tasarruf edebilirsiniz.

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