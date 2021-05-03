EA Games'in yeni oyunu Battlefield 6 içinden yeni görseller sızdı!
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EA Games'in yeni oyunu Battlefield 6 içinden yeni görseller sızdı!

EA Games'in yeni oyunu Battlefield 6 içinden yeni görseller sızdı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Yeni nesil Battlefield oyunundan 2 görsel internete sızdı.

EA Games'in yeni nesil oyunu olacak olan Battlefield 6 içinden sızdırılmış görselleri internette paylaşıldı. 20 Kasım 2018'de yayınlanan Battlefield 5'in ardından bu görseller oyuncuları heyecanlandıracak gibi.

Sızdırılan düşük çözünürlükteki 2 fotoğraf çok büyük ihtimalle yakında yayınlanacak olan yeni Battlefield oyununun fragmanından alıntı. Birinci fotoğrafta helikopterin içinden bir roket fırlatılışını izliyoruz. İkinci fotoğrafta ise daha önceki haritalarına benzemeyen fırtınalı bir haritada havada uçan birden fazla helikopter görüyoruz.

EA tarafından piyasaya sürülecek, Battlefield 6 çıkış tarihi tam olarak net değil. Battlefield oyunları tipik olarak Ekim ayı sonlarında veya Kasım aylarında yayınlanıyor. Bu yüzden oyunun bu zaman aralıklarında yayınlanması bekleniyor.

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Kaynak: Playerbros

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