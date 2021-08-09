EA, Battlefield 2042'den çok ümitli!

Electronic Arts Finans Direktörü Blake Jorgensen, çıkış yapmaya hazırlanan Battlefield 2042 hakkında açıklamalarda bulundu.

Oyun dünyasının merakla beklediği Battlefield serisinin yeni oyunu Battlefield 2042 resmi geçtiğimiz haftalarda duyuruldu.

EA Finans Direktörü Blake Jorgensen, şirketin son kazanç çağrısında, çıkışı yaklaşmakta olan çok oyunculu birinci şahıs nişancı oyunu Battlefield 2042'den çok ümitli olduğunu belirtti.

"BATTLEFIELD 2042 ŞİRKET İÇİN BÜYÜK BİR AVANTAJ SAĞLAYACAK"

Jorgensen toplantı sırasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu konuda çok olumlu şeyler hissediyoruz. Bunun bizim için bir potansiyel olduğunu hissetmeseydik, bu kadar yoğunlaşmazdık. Bence bu oyun, daha uzun vadede şirket için büyük bir avantaj olacak. Önümüzdeki birkaç ay içinde Battlefield 2042 hakkında çok daha fazla detayı sizlere sunacağız.''

Jorgensen sözlerine ek olarak oyuncular için şu sözleri söyledi: "Battlefield oyuncularıyla uzun vadeli bir ilişki kurmak istiyoruz. Portal modu bunun en somut örneği ve önümüzdeki birkaç yıl içinde daha fazla içeriği oyuna dahil edeceğiz.''

Battlefield 2042,22 Ekim'de Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One ve Steam,Epic Games Store ve Origin üzerinden PC için çıkacak.

BATTLEFIELD 2042 TANITIM YAZISI

İlk gördüğümüz yeniliklerden birisi oyunda robotların da kullanılabilecek olması. Battlefield 2042 adıyla çıkacak oyunun konsepte uygun olması önem taşıyor. Bunun yanı sıra oyuncular wingsuit kullanarak yükseklerden daha hızlı bir şekilde inilebilecek.

Mekanlara da yenilik eklenmiş gibi duruyor. Bazı savaş sahnelerinin buzullarda geçtiğini görüyoruz. Gösterilen savaşların multiplayer modunda mı yoksa single player modunda mı olduğunu bilmiyoruz fakat yalnızca şehir savaşlarının olmayacağı bir oyun olacak.

Multiplayer modunda beklentiler bir hayli yükseldi. Devasa haritanın yanında bir de yokedici fırtınalar olacak. Toplam 128 oyuncunun mücadele edebileceği çoklu oyuncu modu hava, kara ve deniz araçlarının kullanımına da açık olacak gibi duruyor.

BATTLEFIELD 2042 FİYATI NE KADAR?

Oyunun açılan mağaza sayfalarının ardından fiyatları da belli oldu. İşte fiyatlar: