EA, Apex Legends'in mobil platformlara geleceğini duyurdu: Reddit'te test sürümünün başladığı iddia edildi!

Elektronic Arts tarafından 2019 yılında yayımlanan Battle Royale oyunu Apex Legends ücretsiz olarak sektörde hizmet veriyor. Oyun bir süredir beklenen mobil platformlar için çıkışını gerçekleştiriyor.

EA Apex Legends'i bir süredir mobil platformlar için çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyordu. Apex Legends'in ilk çıkışından beri geliştirici şirket oyunun mobil platformlara geleceğini duyuruyordu. Ancak buna rağmen oyuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak son gelen haberlere göre oyunun mobil platformlar için çıkış tarihi çok yakında gerçekleşecek.

TEST SÜRÜMÜ AŞAMASI BAŞLADI İDDİASI!

Bilgilere göre Apex Legends'ın mobil sürümü platformlara çıkmadan önce belirli oyuncular oyunun test sürümünde yer alacak. Hatta EXO_R3EECH isimli Reddit kullanıcısı ulaştığı veriler doğrultusunda paylaştığı bilgiye göre Apex Legends Mobile'ın test sürümü aşamasının başladığını iddia etti.

EA Playtesting sayfasında "2021_03_3-5_Apex_Mobile_Usability" isimli aktif aktif bir deneme sürümünün olduğu görülüyor. Bu da yakın zamanda başlayan denemelerin oyunun çıkışı için yakın bir tarih olduğunun göstergesi. Ancak EA tarafından henüz deneme sürümüne dair bir bilgi paylaşılmadı.

Reddit kullanıcısı EXO_R3EECH ayrıca şu an deneme sürümünün herkese açık olmadığını ve Android cihazlar için en düşük sistem gereksiminin Google Pixel 3 veya Samsung Galaxy S8 ve üstü cihazlar olduğunu söylüyor.

Oyunun deneme sürümü yalnızca Amerika ve Kanada bölgesindeki kullanıcılarına açık olacak.