EA, AI maçları için spor oyunu patenti dosyaları sunuyor

Electronic Arts'ın en yeni patenti, mobil spor oyunları serisinde kendi kendine oynanan maçların uygulanmasına izin veren bir sistem sunuyor. Daha önce de açıkladıkları Aktif Zeka Sistemi patentinin kullanım alanını genişletiyor.

Electronic Arts'ın yeni patenti, mobil spor oyunlarında tamamen yapay zeka kontrollü yani kendi kendine oynayan maçların yakında çıkacak bir özellik olabileceğini öne sürüyor. Bu patent, EA'nın geçen ay başvurduğu bir dizi patenti takip ediyor ve bunların her biri, yayıncının mevcut franchiselarındaki ve gelecekteki unvanlarındaki yeniliklerin farklı yönleri için uygun görünüyor.

EA , AI MAÇLARI İÇİN YENİ BİR PATENT BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Aktif Zeka Sistemi'nin olduğu maçlara ek olarak, oyun içi reklamları değiştirmek, yüz animasyonu ilerlemeleri ve açılış ekranlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için patent başvurusu yapıldı. EA, Amerika'daki en az sevilen şirketlerden biri olarak kabul edilen tüketici karşıtı uygulamalar ve yıllık spor oyunu girişlerinde barebone güncellemeleri ile tanınır. Ayrıca şirket, oyunlarında ganimet kutularının kullanımına ilişkin toplu dava davalarına da bulaşmış durumda.

NOTRE DAME, EA'NIN KOLEJ FUTBOLU OYUNUNDA KURALLARDAN ÖNCE OYUNCU OLMAZ

Yeni patentin EA'nın mobil spor oyunlarında oyuncular için oyunları simüle eden ve oyunun etkili bölümlerinde seçenekler sunan bir sistemin uygulanmasına izin verdiğini bildirdi. Bu sistem Madden'in simülasyon özelliği ile benzer olarak karşımıza çıkıyor ve maçı gerektiğinde oyuncunun oynayabileceği bölümlere doğru ilerletiyor. Patent hakkında;

"Akıllı telefonlar ve tabletler gibi mobil bilgi işlem cihazları, birçok kullanıcı için giderek artan bir şekilde birincil bilgi işlem cihazları haline geldi... Ancak, spor video oyunlarında tek bir oyunun süresi, bir mobil bilgi işlem cihazının normal bitişik kullanımı için genellikle çok uzundur. Tek oyunun süresi genellikle bir kullanıcının aynı zamanda bir mobil bilgi işlem cihazı kullanarak oynayan başka bir kullanıcıya karşı oynayamayacağı kadar uzundur." açıklamaları yapıldı.

Özetle, mobil spor oyunlarının tamamlanması, oyuncuların kabul edilebilir bir süre içinde tamamlaması için uygun olamayacak kadar uzun sürüyor. Bu patent sistemin oyuncuların oyunda etkileşime girme yeteneğini kaybetmeden oyunu daha hızlı bitirmesine izin vereceğini iddia ediyor.

EA ve uygulamalarına yönelik şikayetler yeni oyuncular değildir. Oyun içi reklamlar, teşvik edilmiş ganimet kutuları, kazanmak için ödeme yapılan oyunlar ve Star Wars'un genel kötü yönetimi , çok kötü niyetli şirket ile eş anlamlıdır. Ancak patentler, EA'nın yeniden inovasyon yapmaya ve hayranlarını dinlemeye çalıştığını gösterebilir. Diğer örnekler arasında, daha küçük bağımsız stüdyolarla orijinal IP'leri destekleyen EA Originals girişimi ve College Football serisinin geri dönüşü sayılabilir.

Bununla birlikte, EA'nın geçmiş performansı göz önüne alındığında , herhangi bir yargılamadan önce makul miktarda şüpheciliğin gerekli olduğuna dikkat etmek önemlidir . Bu patentlerdeki sistemlerin uygulanma süresi aylardan yıllara kadar sürebilir. Yine de, oynanışa basitleştirilmiş yaklaşımlarla otobüste birkaç FIFA oyunu oynamak çekici bir fikir . Umarım EA , kötü basının bir kısmını elinden almak için umutsuzca ihtiyaç duyduğu kültür değişikliğine uğrar.

AKTİF ZEKA SİSTEMİ NEDİR?

Takım arkadaşlarınızın zeki olması sizi daha iyi bir oyuncu yapar ve bu durum, sahada daha iyi kararlar almanızı sağlayan önemli mekaniklere sahip olan FIFA 17'de daha belirgin.

Bana göre bu, oyundaki en önemli özellik. FIFA 17'yi oynamaya başladığınız ilk andan itibaren farkını hissettirecek. Sahadaki diğer oyuncuların eskisinden daha aktif ve daha zeki olduğunu anında fark edeceksiniz. Takım arkadaşlarınız her zaman boş alan yaratmaya veya size destek vermeye çalışacak. Sahada olan bitenin daha çok farkında olacaklar.

Bu sistem nasıl çalışıyor?

Yeni oluşturduğumuz teknoloji şu üç şeyi yapabiliyor:

Oyunun gidişatını ve atak sırasında her an neler olabileceğini tahmin etme.

Dribling yapan oyuncunun ne zaman pas atacağını anlayıp yapılan koşunun zamanlamasını ayarlama.

Ataktaki boş alanları anlama ve değerlendirme.

Eskiden yapay zeka oyuncuları, defans oyuncularının bulunduğu alanlara koşu yapmıyorlardı. Artık defans hattının konumu, oyuncuların boş alana koşu yapmasında belirleyici olacak. Boş alan olmadığında oyuncular yine koşu yapabilecekler, fakat pas yollarını açmak için öncelikle diğer seçenekleri değerlendirecekler.

Açık pas seçeneği olmaması durumunda ise yapay zeka oyuncuları, defans oyuncularını şaşırtmaya veya size yaklaşarak pas almaya çalışacaklar. Böylece topa sahip olan oyuncunun pas vermesi kolaylaşırken, topu kaybetme ihtimali azalacak.

Oynarken ihtiyacınız olduğu an destek alacaksınız; atak koşuları konusunda da pek çok seçeneğiniz olacak.

CPU yapay zekasında ne gibi değişiklikler yapıldı? Bilgisayara karşı oynayanlar FIFA 17'den neler beklemeliler?

Oyuncularımızın Kariyer Modu veya santra maçları gibi tüm modlarda CPU'ya karşı oynarken daha iyi bir deneyim yaşamasını istediğimiz için CPU zorluğuyla ilgili yoğun bir çalışma yürüttük. Zorluk ayarları arasındaki farkları gözden geçirmemizin yanı sıra, yapay zekanın sürekli top çevirmemesi için bazı ayarlamalar yaptık. Oyuncularımızın CPU'nun geri pas vererek ve top saklayarak topla çok fazla oynamasından rahatsız olduklarını duyduk. Artık CPU topla daha açıktan oynayacak ve oyuncuların topu kontrol etme şansı artacak. Oyuncular topu kontrol ederek oyundan daha çok keyif alacaklar.

Bunlara ek olarak, CPU yapay zekasını düzenleyerek takımların özelliklerine göre hem hücumda hem de defansta daha çeşitli oynayış tarzlarına sahip olmasını sağladık.