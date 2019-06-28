EA Access'in PlayStation 4'e Geleceği Tarih Belli Oldu

Electronics Arts'ın oyun servisi EA Access, Temmuz ayında PlayStation 4 kullanıcılarının kullanımına sunulacak. Servis, oyuncuların FIFA, Battlefield, Star Wars Battlefront gibi oyunlar da dâhil olmak üzere EA oyunlarına erişimini sağlayacak. EA Access, ayrıca oyunculara yeni çıkan oyunlara 'Play First Trial' ile birlikte 10 saatlik bir oyun hizmeti de sunacak. PlayStation 4 kullanıcıları, bu hizmete 24 Temmuz'dan itibaren erişebilecek.

EA Access, EA oyunlarında oyun genişleme paketlerinde ve oyun içi satın almalarda %10'luk bir indirim sağlayacak. Servisin aylık aboneliği 5 dolar, yıllık aboneliği ise 30 dolar olacak. Bunlara ek olarak EA Access aboneliği; Xbox One ve PS4 arasında birbirine taşınamayacak.

Electronics Arts Stratejik Büyüme Başkan Yardımcısı Matt Bilbey, "Abonelik servislerine ve dijitale yatırımlara devam etmemizin yanı sıra oyunlarımızı her iki konsol oyuncularına da sunmamız herkes için harika bir fırsat. Hedefimiz, oyunculara oyunlarımızı daha çok deneme ve oynama şansı vermek ve PS4'e bu hizmeti getirdiğimiz için oldukça mutluyuz" dedi.

EA Access, Xbox One konsollarda 2014 yılından bu yana kullanılıyordu ancak EA, bu hizmetini daha çok platforma getirmeyi istediğini belirtmişti. E3 2018 sırasında EA, bilgisayar oyuncuları için Origin Access Premier'in de duyurusunu yapmıştı.