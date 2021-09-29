Sayı: 2021-43

29 Eylül 2021

E9 Emisyon Grubu V. Tertip 20 Türk Lirası ve 5 Türk Lirası Banknotların Tedavüle Çıkarılmasına İlişkin Basın Duyurusu 1211 sayılı Kanun'un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu V. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlar 29 Eylül 2021 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III. ve IV. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlara kıyasla, V. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte;

20 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen'e, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük'e ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III. ve IV. tertipleriyle tamamen aynıdır.

I., II., III., IV. ve V. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

İletişim Ayrıntılı bilgi için basin@tcmb. gov. tr e-posta adresine elektronik posta gönderilebilir.

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