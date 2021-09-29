E9 Emisyon Grubu V. Tertip 20 Türk Lirası ve 5 Türk Lirası Banknotların Tedavüle Çıkarılmasına İlişkin Basın Duyurusu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

E9 Emisyon Grubu V. Tertip 20 Türk Lirası ve 5 Türk Lirası Banknotların Tedavüle Çıkarılmasına İlişkin Basın Duyurusu

Habermetre - Haberler | Toplum
E9 Emisyon Grubu V. Tertip 20 Türk Lirası ve 5 Türk Lirası Banknotların Tedavüle Çıkarılmasına İlişkin Basın Duyurusu

Sayı: 2021-4329 Eylül 2021E9 Emisyon Grubu V. Tertip 20 Türk Lirası ve 5 Türk Lirası Banknotların Tedavüle Çıkarılmasına İlişkin Basın Duyurusu 1211 sayılı Kanun'un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu V.

Sayı: 2021-43

29 Eylül 2021

E9 Emisyon Grubu V. Tertip 20 Türk Lirası ve 5 Türk Lirası Banknotların Tedavüle Çıkarılmasına İlişkin Basın Duyurusu 1211 sayılı Kanun'un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu V. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlar 29 Eylül 2021 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III. ve IV. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlara kıyasla, V. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte;

20 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen'e, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük'e ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III. ve IV. tertipleriyle tamamen aynıdır.

I., II., III., IV. ve V. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

İletişim Ayrıntılı bilgi için basin@tcmb. gov. tr e-posta adresine elektronik posta gönderilebilir.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Vladimir Putin Abdullah Öcalan Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Düm Tek Tek İbrahim Tatlıses Yiğit Marcus Aral
Spor Lionel Messi Abdullah Avcı Arda Kardeşler Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: E9 Emisyon Grubu V. Tertip 20 Türk Lirası ve 5 Türk Lirası Banknotların Tedavüle Çıkarılmasına İlişkin Basın Duyurusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 11:34:11. #1.17#