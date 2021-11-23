E-5'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önündeki otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı - Haberler
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E-5'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önündeki otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

5'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önündeki otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı E-5 Karayolu Çobançeşme mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, önündeki otomobile arkadan çarptı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - E-5'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önündeki otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL - E-5 Karayolu Çobançeşme mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, önündeki otomobile arkadan çarptı. Kazada bir otomobil ters döndü diğer otomobil de hurda yığınına döndü. 1 kişinin yaralandığı kazada yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaza saat 00.30'da Bahçelievler Çobançeşme Mevkii E -5 Karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Avcılar yönüne doğru seyreden Durmuş Dölekar idaresindeki 16 FA 329 idaresindeki otomobil önünde seyir halinde olan Muhammet El Sali idaresindeki 48 AAH 180 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Araçlar zarar gördü

Kaza nedeniyle otomobillerden biri ters dönerken diğer otomobil ise bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle diğer otomobilde bulunan Ahmet El Sali yaralandı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

"Arkamdan vurdu"

Kazaya karışan sürücülerden biri olan Muhammet El Sali, "Arkamdan vurdu. Bir an da araba sarsıldı, döndü. Çarptı, sola sağa çarptı. Takla attı, durdu ve öyle kaldı. Ben fark etmedim. Bir anda arkamdan vurdu, döndü araba. Orta şeritten geçerken o bana vurdu" şeklinde konuştu.

E -5 bir süre trafiğe kapandı

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza yapan araçları yoldan kaldırmak için bir süre trafiği kapattı. Kaza yerine gelen çekiciler ile kaza yapan araçlar yoldan kaldırılırken kapatılan yol ise trafiğe açıldı. Ekipler, kazanın çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı.

E-5'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önündeki otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

E-5'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önündeki otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

E-5'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önündeki otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

E-5'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önündeki otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

E-5'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önündeki otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

E-5'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önündeki otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

E-5'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önündeki otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

E-5'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önündeki otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

E-5'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önündeki otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

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