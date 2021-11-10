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E5'te Ata'ya saygı duruşu havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Haberler | Genel

E5'te Ata'ya saygı duruşu havadan görüntülendi Atatürk vefatının 83'üncü yıl dönümünde anıldı Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümünde saatler 09.05'i gösterdiği anda E5 Karayolu'nda hayat durdu.

İSTANBUL (İHA) - E5'te Ata'ya saygı duruşu havadan görüntülendi

Atatürk vefatının 83'üncü yıl dönümünde anıldı

İSTANBUL - Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümünde saatler 09.05'i gösterdiği anda E5 Karayolu'nda hayat durdu. Aracını durduran sürücüler korna çalarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşunda bulunan sürücüler ise havadan görüntülendi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümünde İstanbul'da hayat 1 dakikalığına durdu. Saatler 09.05 olduğunda E5 Karayolunda sürücüler, araçlarından inerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Aracını durduran ve saygı duruşuna geçen vatandaşlar ise havadan drone ile görüntülendi. Siren sesinin ardından saygı duruşunu sonlandıran sürücüler, araçlarına binerek yollarına devam etti.

E5'te Ata'ya saygı duruşu havadan görüntülendi

E5'te Ata'ya saygı duruşu havadan görüntülendi

E5'te Ata'ya saygı duruşu havadan görüntülendi

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