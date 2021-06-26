E5 Karayolunda çiftetelli oynadılar
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E5 Karayolunda çiftetelli oynadılar

E5 Karayolunda çiftetelli oynadılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

5 Karayolunda trafiği durduran bir grup vatandaş, çiftetelli oynadı.

E-5 Karayolunda trafiği durduran bir grup vatandaş, çiftetelli oynadı. Trafiğin durmasına neden olan gruba sürücüler tepki gösterdi.

İstanbul Avcılar E- 5 Karayolunda trafikte seyir halinde ilerleyen bir grup bir anada durarak, oynamaya başladı. Trafiği durduran grup sürücülerin korna çalmasına aldırış etmeyerek çiftetelli oynadı. Sürücüler tepki gösterdi. Vatandaşlar bir süre oynadıktan sonra arabalarına binerek yollarına devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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