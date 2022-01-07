E3 2022 etkinliği iptal edildi! Online etkinlik yapılacak

ESA, COVID-19 salgınıyla ilgili devam eden endişeleri gerekçe göstererek, yılın en büyük video oyun fuarı E3'ün bu yaz bir kez daha çevrimiçi bir etkinlik olacağını duyurdu.

ESA'nın yaptığı açıklamada, "COVID-19'u çevreleyen devam eden sağlık riskleri ve katılımcıların güvenliği üzerindeki potansiyel etkisi nedeniyle, E3 2022'de şahsen yapılmayacak. Yine de E3'ün geleceği için heyecanlıyız ve yakında daha fazla ayrıntı açıklamayı dört gözle bekliyoruz." sözlerine yer verdi.

Entertainment Software Association başlangıçta E3'ün 2022'de in-person konferansı olarak geri getirmeyi planlamıştı ve 2021'de "ESA, E3 2022'yi şahsen kutlamak için tekrar bir araya gelmeyi dört gözle bekliyor" diye duyurdu. ABD'de omicron varyantının ve vaka sayılarının artmasıyla, ESA bu yaz binlerce gazeteci, oyun geliştiricisi ve hayran dolu bir konferansa ev sahipliği yapma riskine değmeyeceğine karar verdi.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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