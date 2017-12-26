E.yeni Malatyaspor Transfer Görüşmelerine Başladı

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, dün itibariyle transfer görüşmelerine başladıklarını belirterek, "Kadromuza katmayı düşündüğümüz ve yolları ayıracağımız oyuncular var. Birkaç gün içerisinde önemli gelişmeler yaşanabilir" dedi.



İlk yarı değerlendirmesi ve transfer çalışmalarıyla ilgili İHA'ya açıklamada bulunan Ravcı, ilk yarı hedeflerinin tuttuğunu, ikinci yarıya daha güçlü gireceklerini söyledi.



"Mevcut dengeleri de düşünerek hareket etmek zorundayız"



Transfer görüşmelerine başladıklarını ifade eden Ravcı, "Yönetim ve teknik heyetle birlikte transfere son şeklini verdik. Erol hocamızın bize sunduğu listenin yanında, kulüp olarak bizim belirlediğimiz isimler var. Bu isimler arasında kulübümüze en katkı yapacak oyuncuları belirleyerek kadromuza katacağız inşallah. Transfer yaparken mevcut dengeleri de düşünerek hareket etmek zorundayız. Sonuçta ilk yarıda başarılı olmuş bir takım var. Kadromuza katmayı düşündüğümüz ve yolları ayıracağımız oyuncular var. Birkaç gün içerisinde önemli gelişmeler yaşanabilir" dedi.



"İlk yarı için bu barajı yakaladık"



Ravcı, ligin ilk yarısında hedefledikleri puana ulaştıklarını da belirterek, "Kayserispor maçıyla birlikte ligin ilk yarısını tamamladık. Süper Lig'deki ilk senemizde hedefimizi ligde kalmak olarak açıkladık. Bu hedef doğrultusunda da ilk yarı için kafamızda bir puan barajı vardı. İlk yarı için bu barajı yakaladık çok şükür. İnşallah ikinci yarıya daha güçlü bir şekilde girmek istiyoruz. Bunun için de çok iyi çalışmamız lazım" diye konuştu. - MALATYA