E.yeni Malatyaspor İlk Yarı Hedefini Tutturdu

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, ligin ilk yarısını hedefledikleri yerde bitirdiklerini belirterek, "Bu ruhu hiçbir zaman kaybetmemek için daha çok çalışacağız. Çok şükür ilk yarı için hedeflediğimiz yerdeyiz" dedi.



Adil Gevrek, Kayserispor maçı ve ligin ilk yarısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Alınan başarının sadece kulübün değil, şehrin başarısı olduğunu belirten Gevrek, "Öncelikle son iki haftada ligin en iyi takımlarından lider Galatasaray'ı ve kendi sahasında henüz hiç yenilmemiş yine ligin flaş takımlarından Kayserispor'u mağlup eden, yüreğiyle oynayan bütün futbolcularımı tebrik ediyorum. Tabi başta hocamız Erol Bulut olmak üzere bütün futbolcularımızı kutluyorum. Ama bir şeyi özelikle söylemek gerekiyorsa o da Malatya'dan Kayseri'ye kadar gelen asil taraftarlarımızdır. Bizi kendi evimizdeymiş gibi hissettiren, maç boyu bir an bile susmayan asil taraftarımız bizi gururlandırmıştır. Taraftarın futbolcular üstündeki etkisini de göstermiştir. Bu ruhu hiçbir zaman kaybetmemek için daha çok çalışacağız. Çok şükür ilk yarı için hedeflediğimiz yerdeyiz, ligin ilk devresini güzel kapattık. 2. yarı için daha moral ve motivasyonla çalışacağımızın ve daha başarılı olacağımızın bizce göstergesidir" dedi.



"Şehrin ve inananların başarısıdır"



Gevrek, alınan başarının sadece kendi başarısı ya da kulübün başarısı olmadığını da kaydederek, şunları söyledi:



"Bu tek başına Adil Gevrek başarısı veya Yeni Malatyaspor başarısı değildir. Bu tam anlamıyla bütün bir şehrin ve inananların başarısıdır. Bizi dün olduğu gibi bugün de yalnız bırakmayan ve maçın sonuna kadar yürekten destekleyen taraftarlarımız destek vermeye ve yanımızda olmaya devam etsinler. İşte şimdi birlik beraberlik içinde olacağımız ve bunu sonuna kadar yapacağımız noktadayız. Hep birlikte omuz omuza olalım ve yaşayacağımız o gurur verici, onur verici günleri hep birlikte yaşayalım. Başta bizi sonuna kadar yalnız bırakmamış olan ve maçın sonuna kadar boğazı yırtılırcasına bir an bile susmayarak destekleyen taraftarımız olmak üzere, futbolcularımı, hocamızı ve bütün ekibi yürekten kutluyorum." - MALATYA