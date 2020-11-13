e-YDS sınava giriş belgesi açıklandı mı? 2020 e-YDS sınav giriş belgesi nereden çıkartılır? e YDS sınavı ne zaman? Saat kaçta?

Son dakika 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı yani e-YDS sınavının giriş belgeleri açıklandı. Buna göre öğrenciler giriş belgelerini sorgulatabilecek ve sınava girecekleri yer bilgileri ekranda gözükecektir. Peki e YDS sınava giriş belgesi nasıl görüntülenir? Sınava giriş belgesi açıklandı mı?

2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı giriş belgeleri an itibariyle açıklanmış durumdadır. Sınav 14 Kasım Cumartesi günü yapılacaktır. Peki e-YDS sınava giriş belgesi açıklandı mı? e-YDS sınav giriş belgesi nereden çıkartılır? Sınava giriş belgesi çıkartma nasıl yapılır?

E-YDS NEDİR?

YDS veya uzunca Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, 4 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan aşağıdaki yönetmelikle eski KPDS ve ÜDS sınavları yerine geçen ve yılda 2 kez ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır. İngilizce, Almanca, Fransızca dillerine ek olarak başka dillerde de yapılan sınav 180 dakika sürer. Gramer, Cümle Tamamlama, Çeviri, Diyalog ve Paragraf Tamamlama ve Okuma Parçaları sorularından oluşan 80 soruluk bir sınavdır. İlk sınav 7 Nisan 2013 tarihinde yapılmış olup ÖSYM'nin aldığı kararla sınav sorularının sadece 10 tanesi yayınlanmaktadır.

Ayrıca 2014 yılından itibaren ilki 20 Eylül 2014 tarihinde olmak üzere YDS'nin elektronik hali olan e-YDS uygulanmaya başlamıştır. e-YDS, YDS ile aynı eşdeğerliğe sahip bir sınavdır, bu sebeple konu ve soru dağılımı da aynı şekilde hazırlanmıştır ve sadece ÖSYM tarafından hazırlanan özel bilgisayar donanımına sahip merkezlerde yapılmaktadır. Sınava 2017 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde girilebilmektedir. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre hemen hemen her ay sınav yapılmaktadır.

E-YDS SINAVA GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

E-YDS sınava giriş belgesi bugün açıklandı. Sınava giriş belgelerini " https://ais.osym.gov.tr/ " sitesinden sorgulatabilirsiniz. Ardından sınava giriş belgesini çıkartabilir ve sınav bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

E-YDS SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARTILIR?

Sınava giriş belgesini çıkartmak için öncelikle ÖSYM'nin resmi sitesi olan https://ais.osym.gov.tr/ sitesine giriş yapıyoruz. Ardından 3. sırada bulunan e-YDS 2020/12 butonuna basıyoruz.

Sonrasında çıkan küçük pencerede "SINAVA GİRİŞ BİLGİLERİNİ GÖR" linkine basıyoruz.

Ardından sisteme giriş yapıp sınav bilgilerini görüntülemiş oluyoruz.

SINAVA GİRİŞ BİLGİLERİNİZİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

SINAV NE ZAMAN?

Sınav 14 Kasım Cumartesi 2020 tarihinde yapılacaktır.

ÖSYM'NİN AÇIKLAMASI

ÖSYM'nin resmi sitesinden yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

"e-YDS 2020/12 İngilizce Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

14 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/12 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 12 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

14 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/12 İngilizce için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"