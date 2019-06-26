E-YDS Almanca Fransızca sınav giriş belgesi ÖSYM AİS'te yayınlandı!

ÖSYM, 29 Haziran Cumartesi günü yapılacak e-YDS Almanca ve Fransızca adaylarının sınav giriş yerlerini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açtı. Sınava girilecek yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini TC kimlik numarası ve şifreniz ile aşağıdaki bağlantıdan alabilirsiniz. Sınava dair diğer detaylar haberimizde.

e-YDS 2019/7 Almanca/Fransızca Sınava Giriş Belgeleri

E-YDS ALMANCA FRANSIZCA SINAV NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



29 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2019/7 Almanca/Fransızca saat 13.45'te başlayacak. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

E-YDS sonuçları, sınav sonrasında açıklanıyor.

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Özel kimlik belgesi ise; Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar kabul ediliyor.