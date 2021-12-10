e-YDS 2021/14 İngilizce ve 2021-İSG/2 Sınavlarının Yapılacağı Günlerde, Çankaya ve Pursaklar İlçe Nüfus Müdürlüklerinin Açık Olacağına İlişkin Duyuru

ÇANKAYA, ANKARA (Habermetre) - 11 Aralık 2021 Cumartesi günü yapılacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2021/14 İngilizce ) ve 12 Aralık 2021 Pazar günü yapılacak İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na (2021-İSG/2) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T. C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere -yanında "Sınava Giriş Belgesi" ile bir fotoğraf getirmeleri kaydıyla- yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için Pursaklar İlçe Nüfus Müdürlüğü 11. 12. 2021 Cumartesi günü 11. 00-13. 00 saatleri arasında, Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü 12. 12. 2021 Pazar günü 07. 00-10. 00 saatleri arasında açık tutulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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