e-YDS 2021/12 İngilizce, 2021 EUS ve 2021-STS Eczacılık Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması - Haberler
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e-YDS 2021/12 İngilizce, 2021 EUS ve 2021-STS Eczacılık Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması

Habermetre - Haberler | Toplum
e-YDS 2021/12 İngilizce, 2021 EUS ve 2021-STS Eczacılık Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması

25-26 Eylül 2021 tarihinde yapılacak olan e-YDS 2021/12 İngilizce ile 2021-EUS ve 2021-STS Eczacılık sınavlarına katılacak adaylardan;Nüfus cüzdanını veya T. C.

25-26 Eylül 2021 tarihinde yapılacak olan e-YDS 2021/12 İngilizce ile 2021-EUS ve 2021- Sts Eczacılık sınavlarına katılacak adaylardan;

Nüfus cüzdanını veya T. C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınava Giriş Belgesi" ile 1 adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için Konak İlçe Nüfus Müdürlüğümüz 25 Eylül 2021 Cumartesi günü 11. 00-13. 30 saatleri arasında açık tutulacaktır.

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Haber: e-YDS 2021/12 İngilizce, 2021 EUS ve 2021-STS Eczacılık Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması - Haberler
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