E-YDS 2020/8 İngilizce sınavına giriş belgeleri erişime açıldı ÖSYM, e-YDS 2020/8 İngilizce sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM, e-YDS 2020/8 İngilizce sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 4 Temmuz tarihinde uygulanacak e-YDS 2020/8 İngilizce sınavına girecek adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işleminin tamamlandığını açıkladı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' internet adresinden 2 Temmuz tarihinde saat 14.00'ten itibaren Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek. ÖSYM, 4 Temmuz'da yapılacak e-YDS 2020/8 İngilizce sınavında adayların saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısında da bulundu.

(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA