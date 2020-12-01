e-YDS/13 ertelendi mi? ÖSYM son dakika 19 Aralık e-YDS/13 iptal mi edildi? e-YDS/13 ne zaman?
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e-YDS/13 ertelendi mi? ÖSYM son dakika 19 Aralık e-YDS/13 iptal mi edildi? e-YDS/13 ne zaman?

01.12.2020 15:44 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:11
e-YDS/13 ertelendi mi? ÖSYM son dakika 19 Aralık e-YDS/13 iptal mi edildi? e-YDS/13 ne zaman?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan Kabine Toplantısı sonrası AVM'ler, sokağa çıkma yasağı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı otobüs kullanımı, kamu kuruluşları mesai saati düzenlemesi gibi pek çok konuya değinildi. Bu kapsamda, e-YDS/13 ertelendi mi? e-YDS/13 iptal mi edildi? gibi soruları da merak edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamasının ardından 2020 e-YDS/13sınavının akıbeti merak edilmeye başlandı. Peki DUS-STS Diş Hekimliği sınavları ertelendi mi?e-YDS/13iptal mi edildi? İşte detaylar...

e-YDS/13ERTELENDİ Mİ?

Kabine toplantısı sonrası haftasonları sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı. 06 Aralık 2020 tarihinde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) düzenlenecekti. Binlerce aday "e-YDS/13sınavı iptal mi edildi?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

ÖSYM, ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını koronavirüs sebebiyle ileri bir tarihe erteledi.

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19 ARALIK 2020 e-YDS/13SINAVI İPTAL Mİ EDİLDİ?

Konu ile ilgili ÖSYM'den ilk açıklama geldi. ALES sınavına girecek olan öğrenciler ve gözetmenlerin hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olup olmayacağı bu hafta içi belli oldu.

e-YDS/13NE ZAMANDI?

2020-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ve 2020-Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Diş Hekimliği), 19 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktı ancak ertelendi.

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