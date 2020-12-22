e-Twinning projesiyle öğrenciler farklı kültürleri tanıyacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

e-Twinning projesiyle öğrenciler farklı kültürleri tanıyacak

22.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:19
e-Twinning projesiyle öğrenciler farklı kültürleri tanıyacak

"Benim Şehrim Benim Hikayem" e-Twinning projesi kapsamında 7 ülkeden öğrencilerin farklı kültürleri tanıması amaçlanıyor.

"Benim Şehrim Benim Hikayem" e-Twinning projesi kapsamında 7 ülkeden öğrencilerin farklı kültürleri tanıması amaçlanıyor.

Arnavutluk, Litvanya, Gürcistan, İtalya, Romanya, Azerbaycan ve Türkiye'den 34 ortağın yer aldığı "Benim Şehrim Benim Hikayem" e-Twinning projesi kapsamındaki projede, öğrencilerin birbirlerinin kültürlerini öğrenmesi hedefleniyor.

Proje ortaklarından olan Azdavay Atatürk İlkokulu'ndan da 20 öğrenci, çalışmalara katılıyor.

Azdavay Atatürk İlkokulu öğretmenlerinden Aynur Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul adına projeyi temsil ettiğini söyledi.

Projenin ekim ayında başladığını aktaran Albayrak, "Gelecek yıl haziran ayına kadar devam edecek projenin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Her ortak, bulunduğu şehrin doğal, tarihi ve kültürel özelliklerini, yetiştirdiği ünlü kimseleri kendi öğrencilerine ve proje ortaklarına tanıtacak." dedi.

Şu ana kadar belirli bir seviyeye geldiklerini dile getiren Albayrak, şunları kaydetti:

"Şehrin yetiştirdiği ünlülerle ilgili broşürler hazırlanarak tanıtılmaya çalışıldı. Ayrıca bölgelerin kendine özgü yemekleriyle ilgili videolar çekildi, diğer öğrencilere gösterildi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için hazırlanan ortak işaret dili videosu ile farkındalık yaratılıp şehirlere ait ortak takvim hazırlandı. İlerleyen aylarda giyim, yerel tekerleme, maniler ve gezilecek yerler tanıtılacak."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle etkinliklerin çevrim içi ortamda gerçekleştirildiğini vurgulayan Albayrak, "Gezi planı pandeminin seyrine göre belirlenecek. Proje sonunda öğrencilere farklı kültürlere ait bilgi, birikim, inceleme ve araştırma merakı kazandırılması hedeflenmekte." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş
Magazin İrem Derici Hülya Avşar Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Adem Büyük Mauricio Lemos Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: e-Twinning projesiyle öğrenciler farklı kültürleri tanıyacak | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 12:24:24. #1.14#
title