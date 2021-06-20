e-Twinning projesiyle mitolojik kahramanlara hayat veriyorlar

Mitolojik kahramanlar, Türkiye'den 4, Azerbaycan'dan bir okulun yer aldığı "Mitolojik Hikayelere Sanatla Yolculuk eTwinning" projesiyle can buluyor.

Mitolojik kahramanlar, Türkiye'den 4, Azerbaycan'dan bir okulun yer aldığı "Mitolojik Hikayelere Sanatla Yolculuk eTwinning" projesiyle can buluyor.

Ankara'dan Öğretmen Kubilay Ortaokulu ve Ahmet Bahadır İlhan Ortaokulu, Adana'dan Kasım Sacide Ener Ortaokulu, Nevşehir'den Atatürk Ortaokulu ve Azerbaycan'dan Musviq İsayev Ortaokulu'ndan 6 öğretmen ve 100'ün üzerinde öğrencinin yürüttüğü projede, Tepegöz, Şahmeran, Tulpar, Merküt, Kayrahan ve Köroğlu gibi mitolojik kahramanlar, resim, şiir, şarkı, kukla ve maskelerle hayat buluyor.

Proje kurucusu Görsel Sanatlar Öğretmeni Rabia Çalışkan, proje aracılığıyla öğrencilerin birçok kültürde yer alan mitolojik kahramanları tanıdıklarını belirtti.

Farklı kültürlere ait zenginlikleri öğrencilere aktarmayı amaçladıklarını ifade eden Çalışkan, "Bu hikayeler kültürden kültüre farklılık gösterse de bazıları birbirine çok benzemekte ya da ortak birtakım ögeler barındırmaktadır. Proje sayesinde farklı kültürlere ait mitolojik hikayeleri ve kahramanlarını tanımayı, öğrenmeyi, bununla birlikte eski kültürlerin hikayelerinin bilgeliğinden faydalanmayı amaçladık. Farklı sanat dallarını ve teknolojik imkanları kullanarak kültürler arası bir köprü kurmak istedik." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 sürecini verimli kullanmak amacıyla projeye başladıklarını bildiren Çalışkan, öğrencilerin mitolojik kahramanların resimlerini çizip, kuklalarını yaptığını, yine bu kahramanları kullanarak yazdıkları şiirleri bestelediğini anlattı. Öğrencilerin mitolojik kahramanların maskelerini hazırladığını belirten Çalışkan "Birbirleriyle yaptıkları çalışmaları paylaştılar. Bu, yabancı dillerini geliştirmeleri için de büyük fırsat oldu. Türkçe yazdıkları hikayelerini, şiirlerini İngilizceye çevirdiler. Öğrenciler, uzaktan eğitim sürecinde sanatsal faaliyetlerle edebi yönlerini keşfettiler. Birer heykeltıraş, ressam, şair, yazar oldular. Yabancı dillerini geliştirdiler. Teknolojiyi eğitim için kullanmayı ve kendilerini ifade etmeyi öğrendiler." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir