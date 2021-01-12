E-ticarette yeni trend: Ön ödemeli kartlar

Ön ödemeli kart ininal CEO'su Hakan Gonca, 2020 yılını yüzde 85'lik büyümeyle tamamlayarak 2021 yılı için hedef büyüttüklerini açıkladı. Temassız kart ve dijital cüzdan kullanım oranları artışının süreceğini söyleyen Gonca, "Pandeminin etkisiyle özellikle dijital oyun harcamaları iki katına çıkarken, e-ticaret yüzde 85 oranında büyüdü. E-ticarette artık yeni trend ön ödemeli kartlardır" dedi.

Herhangi bir hesap açmadan, kredi kartı sahibi olmadan, karta para yüklenerek ödeme yapılabilen bir ön ödemeli kart ininal CEO'su Hakan Gonca, sektörün 2020 yılını değerlendirerek, 2021 hedeflerini açıkladı.

DİJİTAL OYUN HARCAMALARI İKİ KATINA ÇIKTI

2020'nin herkes için hızlı ve hayatları değiştiren bir yıl olduğunun altını çizen Gonca, "Pandemiyle düşündüğümüz veya planladığımız birçok değişim seneler yerine aylar içinde hayata geçti. Biz de kullanıcılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda önemli hizmetleri hayata geçirdik. Kullanıcıların önceliğinin evlerinden çıkmadan hizmetlere anında ulaşmak ve tüm işlemlerini online olarak gerçekleştirebilmek olduğunu gördük. Önümüzdeki süreçte de bu durumun devam edeceğini öngörüyoruz. 2020'de büyümemizi güçlü olduğumuz alanlar olan oyun harcamaları ve e-ticarette gerçekleştirdik. İşlem hacmimizi yüzde 85 oranında büyüttük. Pandeminin etkisiyle özellikle dijital oyun harcamaları iki katına çıkarken, e-ticaret yüzde 85 oranında büyüdü. E-ticarette artık yeni trend ön ödemeli kartlardır. Önümüzdeki dönemde de bunun etkilerini görmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"KARTA YENİ ÖZELLİKLER EKLEDİK"

Pandemi döneminde kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için yeni özellikler geliştirmeye devam ettiklerini belirten Gonca, "Finansal hizmetler alanında temassız ödeme, sanal kart kolaylığı gibi mevcut hizmetlerimize ek olarak, 50 bin liraya kadar limit artırımı sağlayan ininal Plus Hesap, 7 gün 24 saat bankaya transfer (EFT/havale) ve kare kod ile ödeme gibi yeni çıkardığımız hizmetlerimizle kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmaya devam ettik. Yakın zamanda dolar ve euro hesap işlemlerini hizmetlerimize ekleyerek kullanıcılarımızın bankacılık ihtiyaçları konusunda akıllarına gelen ilk marka olarak pratik çözümler sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TELEFON NUMARASIYLA PARA GÖNDERME DÖNEMİ BAŞLAYACAK

Kullanıcılara özel sadakat programını da kısa bir süre içinde hayata geçireceklerini belirten Gonca, "FAST ve Kolay Adresleme Sistemleri, 2021'de bankacılık sistemlerinde yerini alacak. Biz ise bu konuda çok daha erken harekete geçtik, 2020 Eylül ayından bu yana kullanıcılarımıza 7 gün 24 saat para transfer özelliğini sunuyoruz, önümüzdeki dönemde telefon numarasıyla para gönderme özelliğini açarak kullanıcılarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırmak istiyoruz. Müşteri hizmetleri tarafında da geliştirmelerimizi sürdürüyoruz. Çağrı merkezi sorun çözme süremiz oldukça kısaldı, şikayetvar kullanıcılarının yüzde 87'si ininal'dan çok memnun" dedi.

TEMASSIZ KART VE DİJİTAL CÜZDAN KULLANIM ORANLARI ARTIŞINI SÜRDÜRECEK

Pandemi döneminde dijital cüzdanlar ve temassız kartların kullanımının yaygınlaştığını vurgulayan Gonca, "Temassız kart ve dijital cüzdan kullanım oranının 2021 sonrasında daha da artacağını öngörüyoruz. Bu dönemde özellikle parçası olduğumuz Multinet grubuyla beraber yaptığımız iş birliği ile kare koda yatırım yaptık ve 30 bin Multinet noktasında ininal Cüzdan üzerinden kare kod ile ödeme özelliğini hayata geçirdik. Ödemelerini kare kod üzerinden yapan kullanıcılarımıza harcamalarının yüzde 5'ini anında geri kazandırıyoruz. Markaların pandemi döneminde tüketici ihtiyaçlarına daha hızlı bir şekilde ayak uydurması ve bu değişimleri iyi anlamaları gerekiyor. Kullanıcılar pandemi etkisiyle son dönemde ihtiyaçları için mobil uygulamaları daha fazla kullanmaya başladı. Bu noktada Banking as a Service ve Super App trendleri de ön plana çıkıyor. Kurumlar artık kendi uygulama ve sistemleri içinden ödeme çözümleri sunmak istiyor. Yerli ve yabancı birçok markaya, kendi ödeme çözümlerini sunmaları için altyapı ve operasyon desteği sağlıyoruz. 2021'de de birçok büyük marka ile ortak çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

KULLANICILARIN TÜM FİNANSAL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAN BİR DÜNYA OLUŞTURACAĞIZ

2021'de sektörün açık bankacılık ile büyük bir ivme yakalayacağını ifade eden Gonca, "Kullanıcılar kendi verilerinin gerçek sahibi olacak ve özgürleşecek. Bununla beraber artık kullanıcılar için tek alternatif bankalar olmayacak ve sektörün değiştiğine hep beraber tanıklık edeceğiz. Önümüzdeki dönemde biz de kullanıcıların tüm finansal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir dünya oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2021'de kullanıcılarımızın finansal ihtiyaçlarını karşılayan yeni ürünlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda mikro kredi, hisse alım-satımı, altın, döviz alım-satımı, finansal yönetim ve yurt dışı para transferi gibi temel finansal ihtiyaçlara cevap veren ürünlerimiz ile müşterilerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Katma değerli faydalarla da müşteri deneyimine yatırım yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı