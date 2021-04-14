E-ticarette yeni hizmet: Başarılı işlem artırma servisi

iPara, yeni hizmeti 'Başarılı İşlem Artırma Servisi'ni hayata geçirdiğini duyurdu.

iPara, yeni hizmeti 'Başarılı İşlem Artırma Servisi'ni hayata geçirdiğini duyurdu. Yeni servis, üye işyerlerinin hata alan ödemelerini farklı bankaların sanal POS'larında da deneyerek başarılı ödeme almalarını sağlayacak.

Yeni hizmetleri hakkında bilgi veren iPara Genel Müdürü Burhan Eliaçık, "Bir kredi kartı kullanıcısı, iPara sanal POS alt yapısı kullanan web sitesinde ödeme yaptığı an herhangi bir hata ile karşılaştığında, Başarılı İşlem Artırma Servisimiz bu noktada devreye girerek, ilgili kredi kartından işlem tutarını çekebilecek farklı bir sanal POS'a anında yönlendirerek müşterilerin yaptığı alışverişlerin başarılı bir şekilde sonlandırılmasına yardımcı oluyor. Bu hizmetimizle hem üye işyerlerimizin satışlarını hem de müşteri memnuniyet oranlarını artırmalarına yardımcı oluyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı