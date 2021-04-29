E-ticarette 'yaz lastiği' talebi
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E-ticarette 'yaz lastiği' talebi

E-ticarette 'yaz lastiği' talebi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

KIŞ aylarının geride kalmasıyla yaz lastikleri, hangarlardan çıkarılmaya başlandı.

KIŞ aylarının geride kalmasıyla yaz lastikleri, hangarlardan çıkarılmaya başlandı. Yaz lastiğini değiştirmek isteyenler, e-ticarete yöneldi. PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Platformumuzda yaz lastiği almak isteyen kullanıcılarımız kampanyalı ürünlerde bedava kargo seçeneğinden yararlanacak" dedi.

Araçlarının yaz lastiğini değiştirmek isteyen sürücüler, e-ticarete yöneldi. Türkiye'nin milli e-ticaret platformu PttAVM.com Genel Müdürü ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, lastiklerin otomobil sahipleri için önemli maliyet alanı olduğunu söyledi. Vatandaşın bu ürünleri yüksek maliyet nedeniyle markaları karşılaştırarak satın almayı tercih ettiklerini belirten Çevikoğlu, "Bu durum online ortamlar sayesinde daha kolay hale geliyor. Kullanıcılar fiyat karşılaştırması yaparak fiyat-performans olarak en uygun ürünü almaya çalışıyor. Ayrıca bu ürünlerin ağır olması da kargo yoluyla alışverişi çekici hale getiriyor. Lastiklerini değiştirmek isteyen vatandaşların online ortamları da kullandığını görüyoruz. Son dönemde yaz lastiği satışlarında yüzde 50'ye yakın artış var. Bu alışverişler önümüzdeki günlerde yapılacak muhtemel kampanyalarla daha da artabilir. Platformumuzda yaz lastiği almak isteyen kullanıcılarımız kampanyalı ürünlerde bedava kargo seçeneğinden yararlanacak. Öte yandan yüzde 5 ile 37 arasında değişen indirimlerden de faydalanılabilecek" dedi.Lastik alımlarında yaş ve cinsiyet profilini de çıkardıklarını belirten Çevikoğlu, "Genellikle 30-45 yaş aralığındaki kullanıcılarımızın lastik alışverişi yaptığını gördük. Bu kişilerin büyük çoğunluğunu da erkekler oluşturuyor. Verilerimize göre, her 100 lastiğin 93'ünü erkekler alıyor. Özellikle tatil dönemlerinde lastik satışları daha da hızlandı. Daha önceki dönemde özellikle bayramlarda şehirler arası gidiş gelişler arttığında lastik alımlarında ciddi artışlar görüyorduk. Bu durum bu yıl tam kapanma dönemiyle birlikte büyük ihtimalle değişkenlik gösterecek. Tam kapanma sonrası tatil sezonunun normal dönemlerdeki gibi olup olmayacağı ve pandeminin seyri online lastik satışların seyrini belirler" diye konuştu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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