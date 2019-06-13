E-ticarette Türkiye önemli bir konumda

Samsun'da "Türkiye'de KOBİ'lerin Dijital Dönüşümü ve E-ihracat Fırsatları" konulu seminer düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonunda Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu ve n11.com iş birliği ile "Türkiye'de KOBİ'lerin Dijital Dönüşümü ve E-ihracat Fırsatları" konulu bilgilendirme semineri yapıldı.

Seminere TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ümit Ayla, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Hızır, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, n11 CEO'su Wong Yong jo ve n11.com iş ortağı Aykut Baskın katıldı.

Seminerde konuşma yapan TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ümit Ayla, "Dijital ekonominin önemli bir boyutunu e-ticaret oluşturuyor. Elektronik alışverişe artan ilgi, firmaları satış ve pazarlama konusunda farklı stratejilere yönelmektedir. E-ticaret gerek ürettiği katma değer, gerek kayıtlı ekonomiyi büyütmesi gerekse Türkiye'nin küresel ticaret hacmini artıran yönüyle ülkemizde stratejik önemi giderek artan bir sektör. Kısacası tüm ticaret camiası olarak yeni nesil sistemlere ve bakış açılarına entegre olarak pazardaki rolümü pekiştirmeliyiz" dedi.

Ayla'dan sonra kürsüye gelen Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Hızır, "İçinde bulunduğumuz çağ, bambaşka bir çağ. Bu çağ da üretmenin de tüketmenin de yolu dijitalden geçiyor. Ülkemizin bu değimi bir an önce yakalayabilmesinin dijital nesillere sahip nesiller ve şirketler yetiştirmekle mümkün olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"E-ticaret ülke ekonomimiz için muazzam öneme sahip"

E ticaretin ülkemizin ekonomisini katkısının büyük olduğunu söyleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, "Türkiye'de ticaretin dijitalleşmesi konusunda henüz yolun başındayız. Mevzuat, girişimcilik, teknoloji. Pek çok konuda yeni mesafe almaya başladık. E-ticaret ülke ekonomimiz için muazzam öneme sahip. Sonuç itibariyle biz, ekonomisinin temel direği ticaret olan bir ülkeyiz. İnternetle eski sınırların olmadığı yeni bir dünya kuruldu, kurulmaya devam ediyor. Yeni ve büyük Türkiye vizyonunu hayata geçirmemiz için ekonomimizin güçlü olması gerektiğini biliyor ve güçlü ekonomi için de üreten iş dünyasının oluşması gerektiğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Daha sonra kürsüye gelen n11 CEO'su Wong Yong jo ise "Türkiye ve Güney Kore kardeş iki ülkeyiz. Bu ilişkileri iş alanında sürdürmeye devam ediyoruz. Türkiye'de faaliyetlerimize 2013 yılında başladık. Yaklaşık 20 bin kayıtlı satıcımız var. 55 bin aktif satıcımız var. Herkes e-ticaret hakkında konuşuyor. E-ticaret hayatımızın bir parçası olmuş durumda. Görüyorum ki Türkiye de e-ticaret alanında büyük bir potansiyel var. Kredi kartı ve akıllı telefon kullanımı çok yaygın durumda. Gençler tarafından e-ticaret çok kullanılmakta ve genç nüfus oranı yüksek bu yüzden e ticaret geleceğini çok iyi görmekteyim" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA