e-Ticarette 'temassız teslimat' haziran sonuna kadar devam edecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından COVID-19 salgını dolasıyla e-ticaret sitelerinden yapılan alışveriş gönderilerinde uygulanmaya başlanan temassız teslimatın 30 Haziran'a kadar sürmesi kararlaştırıldı.