e-Ticarette 'temassız teslimat' haziran sonuna kadar devam edecek
04.05.2020 12:23 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:23
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından COVID-19 salgını dolasıyla e-ticaret sitelerinden yapılan alışveriş gönderilerinde uygulanmaya başlanan temassız teslimatın 30 Haziran'a kadar sürmesi kararlaştırıldı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından COVID-19 salgını dolasıyla e-ticaret sitelerinden yapılan alışveriş gönderilerinde uygulanmaya başlanan temassız teslimatın 30 Haziran'a kadar sürmesi kararlaştırıldı.
Kaynak: Dunya.com